¿Los millennials no quieren trabajar?, un mitos por debatir

Hay tres mitos que pesan sobre la generación de los millennials. El más fuerte es que ellos, los jóvenes que hoy están entre los 16 y 36 años, no quieren trabajar.



De acuerdo con investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 41 % de los jóvenes entrevistados se dedica únicamente a estudiar o formarse para el empleo. El 21% solo trabaja y el 17% realiza ambas actividades. El 21% restante no estudia ni trabaja.



“Estas cifras evidencian que, en su mayoría, los millennials se encuentran realizando actividades laborales o preparándose para hacerlo. No es que no quieran trabajar. Lo quieren, lo desean y lo harán, pero con grandes diferencias y expectativas frente a las generaciones anteriores”, dijo Ramiro Luz, Líder de Negocios Corporativos de LinkedIN en Hispanoamérica.



Para Felipe Cuadra, Co Fundador de Rankmi, la ‘startup’ especializada en gestión humana Rankmi, existen otras dos grandes creencias equivocadas. Por un lado, que los jóvenes no se encuentran preparados para el mercado laboral y por es no vale la pena contratarlos, y que ellos no tienen aspiraciones de crecimiento.



“Hoy son cada vez más las empresas que buscan profesionales destacados respecto a sus habilidades tecnológicas y socioemocionales, pues son estas las que permitirán asegurar el empleo en la era de la automatización. Y en este punto, los millennials superan a cualquier generación”, puntualizó Paola Castaño, directora de ventas de Copa Airlines.



El análisis profundo de estos mitos, más las tendencias en recursos humanos y cómo las empresas deben reinventarse con un fuerte enfoque hacia lo humano en la era de la Inteligencia Artificial serán ejes temáticos del Human Capital Forum 2019, uno de los eventos más influyentes a nivel mundial que se realiza en 11 países y al cual asisten cerca de 20.000 ejecutivos de 4.200 empresas al año.



EXPERIENCIA DEL EMPLEADO, DESAFÍO EMPRESARIAL



Conferencistas de Francia, Brasil, Chile y Colombia analizarán temas de management, liderazgo y capital humano en el foro que se celebrará este miércoles 20 de noviembre en Bogotá, con la participación de la red social LinkedIn, la ‘startup’ especializada en gestión humana Rankmi y la consultora Mercer.



“Los millenialls no solo son un mercado de alto potencial. Son una generación con mucho que aportar a la industria aérea y turística. Hacerlos parte de los equipos trabajo acelera la innovación en nuestro sector”, dijo Paola Castaño de Copa Airlines, otra de las empresas que patrocinan el evento.



Durante la jornada, frente a la aceleración de las tecnologías cognitivas y la automatización que viven las compañías, se analizará la creciente necesidad de mejorar la denominada ‘experiencia del empleado’ y la tendencia de potenciar una cultura laboral que incluya incentivos que motiven a las personas a aprovechar las oportunidades de aprendizaje con foco en el desarrollo de nuevas competencias.



Para Gonzalo Piñeros, vicepresidente de la agencia de comunicaciones Compass Porter Novelli, “ahora más que antes es fundamental que las compañías ofrezcan y defiendan un propósito que trascienda la rentabilidad del negocio”.



Hoy, 6 de cada 10 millennials citan el ‘tener un propósito’ como un factor clave al momento de escoger un empleo. “El mismo fenómeno sucede con los CEO. El 80 % de ellos está seguro de que trabajar con un propósito crea y aumenta la fidelidad de los consumidores en su marca”.



Human Capital Forum 2019 es organizado por ManagEvents, una productora de eventos ejecutivos a nivel mundial que desarrolla formatos y realiza producción integral de eventos sobresalientes en diversos países de la región.