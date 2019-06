Los semifinalistas de la Copa América, según modelo matemático

A las semifinales de la Copa América 2019 llegarían Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay, según una proyección de Credicorp Capital, comisionista de bolsa, que utilizó el modelo matemático ‘Elo Rating’ para realizar el cálculo.



Para adelantar las estimaciones se proyectaron todos los partidos jugados por los 12 equipos que disputan el torneo durante los últimos 4 años, incluidos los tres de la fase de grupos, y con base en esta metodología se pudo valorar la fortaleza relativa de cada equipo para estimar una probabilidad de victoria.







Así las cosas, de acuerdo con el modelo matemático, Brasil pasaría de largo frente a Paraguay, que solo tiene una probabilidad de victoria frente a los anfitriones del certamen del 1 por ciento. En este partido el pronóstico de un empate es de 5 por ciento.



El viernes, en el primer partido de ese día se encontrarán los seleccionados de Argentina y Venezuela, del cual saldría airosa la 'albiceleste', pues los cálculos le entregan una posibilidad de victoria de 56 por ciento. No obstante, se estima que el juego termine en empate en un 30 por ciento, mientras que una victoria de la 'vinotinto' pasaría por el 14 por ciento.



El encuentro que cerrará el día será el de Colombia y Chile, donde la selección nacional arrancaría con una probabilidad de victoria del 59 por ciento, mientras que los números solo acompañan a los australes en un 15 por ciento. Un empate en los 90 minutos de juego se daría en un 26 por ciento.



Los partidos de la fase de cuartos de final lo cerrarán este sábado Uruguay y Perú, un encuentro donde la balanza se inclina a favor de los 'charrúas' con un 54 por ciento, pero aunque el desempeño de los incas no fue bueno en la primera fase tendrían buenas posibilidades de acabar el partido con un empate (25%) o de ganarlo (21%).