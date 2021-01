Trámites más comunes que debe realizar cuando un ser querido fallece

La pandemia causada por la Covid-19 ya deja en Colombia más de 40.000 muertes, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud y el Dane sobre seguimiento de defunciones. La mayoría de estos fallecimientos corresponden a adultos mayores, que representan el 49% de las muertes por coronavirus en el país.



(Muertes por Covid representa el 11% de los fallecimientos en Colombia).

Estas pérdidas traen consigo una serie de trámites para los familiares de los fallecidos, situación que en varias ocasiones dificulta y hace más doloroso el momento.



(Bajó el ritmo de nacimientos y subieron las muertes, a marzo).



“Uno de los desafíos que deben asumir los familiares es realizar todos los trámites indispensables como solicitar la pensión de sobrevivientes, realizar la sucesión si hay lugar a ella, iniciar una posible disolución de sociedad conyugal, verificar si existían contratos con aseguradoras, hacer el cobro del auxilio funerario, entre otros”, afirma la abogada Hasbleidy Santamaría, Especialista en Seguridad Social y Derecho Laboral de la firma TG Consultores.



TRÁMITES MÁS COMUNES



En tiempos de pandemia, las preguntas más comunes que han realizado los colombianos frente a este momento, van enfocados a los siguientes trámites:



1. Solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes: en algunas ocasiones se desconoce la existencia de un derecho a una prestación económica denominada pensión de sobrevivientes. Prestación que se encuentra definida en la ley y que establece claramente cuáles son los beneficiarios de esta prestación, bien sea en Colpensiones o en los Fondos Privados de pensión.



2. Seguros: en el evento en que la persona que falleció haya contratado un seguro de vida, se debe realizar el cobro del mismo, para lo cual se debe seguir un procedimiento establecido por la aseguradora.



3. Actualización del RUT: es un trámite que se debe realizar ante la DIAN y para el caso de las personas naturales, solo ocurre en el momento de la muerte.



4. Sucesión: al fallecer un ser querido que contaba con unos bienes muebles e inmuebles, los familiares deben iniciar un proceso de sucesión para realizar asignación de dichos bienes conforme lo establece la Ley. Este trámite puede ser ante juzgado o ante notaría, de qué depende, básicamente de los herederos, si no llegan a un acuerdo el proceso se debe adelantar ante un juez.



“Es indispensable asesorarse previo a realizar algún tipo de trámite con el fin de evitar respuestas desfavorables por parte de las entidades. Al tratar temas económicos como la sucesión, la ley exige que la misma se adelante bajo unos parámetros, si se adelanta desconociendo estos aspectos, se puede perder tiempo e inclusive dinero”, aclara la especialista.



Así mismo, esta nueva realidad también ha tocado a las compañías colombianas, por ello, es clave que los empleadores sepan qué deben hacer en la eventual muerte de un colaborador, bien sea a causa del Covid-19 o por muerte común.



Lo primero es comunicarse inmediatamente a la EPS y a la ARL. “Asimismo, está en la obligación de pagar las prestaciones económicas pendientes a los beneficiarios bien sea al cónyuge o compañera permanente e hijos, a falta de estos, a los padres e inclusive si no contaba con los anteriores beneficiarios, a los hermanos, y verificar que los aportes a las entidades de Seguridad Social se hayan realizado de forma correcta”, afirma la abogada Santamaría, quién está detrás de ‘Servicio Ángel’, una solución integral creada por la firma TG Consultores, que busca brindar apoyo en la tramitología que la familia requiere, bien sea antes o después del fallecimiento de un ser querido.



Este servicio llega a cubrir importantes necesidades en momentos muy difíciles por los que está atravesando el mundo entero y Colombia no es la excepción.