Los lugares del mundo donde nacer y morir está casi que prohibido

Existen tres lugares en el mundo en los que nacer y morir se convierte en un problema. Factores como el clima, las condiciones del terreno y la falta de infraestructura no permiten a las personas llegar a este mundo o dejarlo en esos territorios.

Dos de ellos se encuentran ubicados en el continente europeo y el otro en América del Sur. Cada uno de ellos posee características precisas que impiden el nacimiento o la muerte.



El primer lugar es Longyearbyen. Es un asentamiento en la isla Spitsbergen, del archipiélago de las islas Svalbard, el cual está situado en el océano Glacial Ártico, en Noruega.



Cuenta con una población de unos 2.000 habitantes aproximadamente y la actividad minera ha estado presente desde hace muchos años. Además, tiene un centro de estudios universitarios, UNIS (Universitetssenteret på Svalbard) en el que jóvenes de diferentes nacionalidades cursan estudios sobre geología, geofísica, ingeniería y biología por su ubicación septentrional.



Por otra parte, en la ciudad no se sepultan a los fallecidos desde 1950, motivo por el cual no hay ningún cementerio allí. Esto debido a que sus habitantes se percataron de que los cadáveres no se descomponían ya que el suelo es muy frió.



La composición del lugar es en su mayoría de hielo o nieve, lo que favorece a la preservación de los cuerpos. Las sepulturas son realizadas en el continente más cercano a las islas Svalbard.



El segundo lugar es el Estado de la Ciudad del Vaticano, la sede central de la Iglesia Católica.

Es considerado el Estado más pequeño del mundo, con tan solo 0,49 km2, y su población es de 800 habitantes, aproximadamente. Además, cuenta con las obras de arte memorables en el Museo del Vaticano.



Este lugar cuenta con sus propias leyes y regulaciones, por ello las personas que nacen en el territorio no pueden acceder a la ciudadanía por las limitaciones del Estado. En vista de que el tamaño es limitado, cuenta con una serie de restricciones de infraestructura, servicios y defunciones, que impiden a las personas nacer o morir allí.



Según lo anterior, cuando nace un bebe este es registrado en Roma, con nacionalidad italiana. La nacionalidad en El Vaticano es solo para diplomáticos o personas que tengan un cargo en el Palacio Apostólico.



El último lugar es el archipiélago de Fernando de Noronha, una isla volcánica en Brasil, que pertenece al estado de Pernambuco, en el océano Atlántico. Cuenta con una superficie de 26 km2 y consta de 21 islas de las cuales solo una está habitada porque su terreno es de 17 km2.



Las demás islas hacen parte de un parque nacional marino del país, por lo que no hay presencia de personas en estas zonas.



Por otro lado, la isla de Fernando de Noronha fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su gran diversidad, también es un destino turístico muy llamativo para los viajeros.



Allí ninguna mujer puede dar a luz, por lo que es considerado un territorio protegido. Existe solo un hospital, pero sus servicios son limitados y no cuenta con sala de parto, por lo que las labores de parto y personas de la tercera edad deben trasladarse a Recife, la capital de Pernambuco, para ser atendidos.

