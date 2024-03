Por qué los tenis y los zapatos son relacionados con el estatus social en Colombia

La ropa no solo cumple con un rol netamente protector, en el sentido de que no solo sirve como una manera de protegerse del frío o de tolerar el calor, sino que también es un medio por el cual las personas pueden expresar muchas cosas.

Personalidad, estilo, sentido de la estética y estatus son, precisamente, otros factores infundados que se les atribuye a la ropa y, en el caso del último ámbito, es algo que ha tenido un rol protagónico durante siglos, incluso hasta nuestros días.



En esta ocasión, el calzado juega un papel fundamental, no solo porque se ha convertido en una pieza fundamental en el 'outfit' de cada persona, sino también por los valores que se les imprimen a estos, algo que el mercado ha tenido una influencia muy importante.



Un ejemplo cercano puede ser la relación de las marcas deportivas con atletas mundialmente reconocidos como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, Stephen Curry o, incluso, el mismísimo Michael Jordan, considerado por muchos como el deportista más importante de todos los tiempos, debido a su célebre relación comercial con la marca de ropa deportiva Nike.



Sin embargo, al momento de referirse al ciudadano de a pie, el calzado no solo representa los aspectos que cualquier otra prenda de ropa pueda tener, sino que, en este caso, se le atribuye el sentirse perteneciente a algo, sea un grupo social, una ideología o, simplemente, dar un estamento del origen de la persona.

"En muchos casos, las marcas dirigen sus esfuerzos hacia la exhibición de los valores y atributos que permiten a los consumidores identificarse con ellas, convirtiéndolas en marcas aspiracionales", explicó para Portafolio Wilmer Ladino, consultor de Imagen, especializado en Woman Fashion Styling.



"Los consumidores perciben que estas marcas ofrecen estatus, calidad y prestigio, alejándose de su función original de simplemente vestir el cuerpo o proporcionar protección en diferentes ámbitos laborales. Esto contribuye a que el consumidor final elija un producto porque le hace sentirse 'superior' o 'perteneciente a un grupo selecto'".



¿A veces es cuestión de aparentar?

Muchas personas aseguran que, a veces, es más importante la imagen que alguien proyecte hacia el mundo que las verdaderas cualidades internas, y esto es algo que la sociedad misma se ha encargado de reforzar en contextos específicos, al punto de institucionalizar estas situaciones.



Quizá lo más claro respecto a lo anterior es el código de vestimenta, el cual, según el experto, responde a "una serie de normas y pautas que indican la manera apropiada de vestir en distintas ocasiones".



Esto va de la mano con la entrada a ciertos espacios, sobre todo en las grandes ciudades, donde los clubes nocturnos ya tiene establecido un código de vestimenta, en el cual el calzado, por lo general, es lo primero que se observa.



Un estudio realizado por la revista GQ en 2018 expone el denominado 'nuevo clasismo', que consiste en juzgar el estatus social de una persona a partir del tipo de calzado que usa.



Ladino agrega que esto se ve reflejado en espacios como las fiestas, el trabajo y otras situaciones, lo que ha llevado, incluso, a generar discordia si se dan ciertas situaciones: "este tema a veces genera debates debido a la delicada línea entre el manual de imagen corporativa y el estilo personal de los empleados, lo que lleva a discusiones sobre la libertad de expresión en relación con los objetivos y metas de las empresas".



Los jóvenes en la actualidad, según el experto, son el principal público objetivo de las marcas, en especial las deportivas, dada la proyección de estatus que dan. Esto ha llevado a marcas de alta gama y costura a adaptarse a un estilo más urbano que "conecten con la realidad actual".



"En el mercado, podemos encontrar modelos de zapatos como el Nike Air Mag (Edición Limitada), inspirados en la icónica película 'Regreso al futuro', de los cuales solo se produjeron 89 ejemplares y que el año pasado fueron valorados en más de 44.000 euros, generando así un debate abierto sobre la distribución de la riqueza en el mundo y si vale la pena invertir tanto dinero en una pieza de vestir", agregó Wilmer Ladino.



Esta conducta, según el experto, ha sido adoptada de las grandes capitales de la moda en el mundo y ha ido permeando progresivamente en el país debido a la influencia de las redes sociales, la publicidad y otras industrias que nos venden de forma aspiracional casi cualquier producto que "nos genere una emoción y nos haga sentir un falso sentimiento de superioridad y pertenencia".



A modo de conclusión, al calzado se le ha atribuido con los años una importancia especial respecto al estatus que una persona desa proyectar hacia los demás, hasta el punto que en ciertos lugares se ha institucionalizado el portar cierto tipo de moda con tal de encajar en esos mismos constructos sociales.



En el caso de Colombia, la tendencia no es tan cambiante respecto a lo que sucede en el resto del mundo occidental, y puede resultar paradójico que muchas personas se mantengan en esta línea aun cuando las importaciones de confecciones tengan un 40 % de arancel ad valorem, situación que se ve reflejado en el precio del calzado, el cual ha aumentado un 4,1 % en el acumulado de enero a octubre de 2023, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



