Los colombianos que están detrás de nuevo proyecto en Punta Cana

El proyecto Cruise On Land

El grupo Cruise On Land anunció el lanzamiento de un complejo turístico vacacional en Punta Cana, a través de una alianza entre desarrolladores, constructores, operadores e inversores colombianos y dominicanos.



Cruise On Land es un proyecto con una inversión que sobrepasa los 500 millones de dólares y más de 4.400 apartamentos en 15 edificios tipo resort, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 atracciones.



Asimismo, contará con una playa de más de 15.000 mt2, un complejo acuático de 10.000 mt2, un Ecoparque interactivo con más de 50.000 mt2, un Gran Lago Interactivo, una Plaza Colonial con restaurantes temáticos, una área de Wellness y yoga, complejo deportivo, plaza comercial, parque de atracciones mecánicas, centro de convenciones y eventos; entre otras atracciones.



“Cruise On Land es una gran alianza entre empresas dominicanas, colombianas, panameñas y mexicanas con 20 años de experiencia y un reconocido prestigio en los sectores de construcción, inmobiliario y turismo. Queremos ser uno de los destinos turísticos preferidos y más competitivos del Caribe, desarrollando un complejo turístico de clase mundial que ofrezca experiencias seguras, auténticas y excepcionales en la región”, expresó Hernando Gómez, gerente PMO de Cruise On Land.



Según datos de la Organización Mundial de Turismo, República Dominicana atrajo más turistas que Argentina, Brasil y Colombia en 2022. Solo en enero de 2023, recibieron un millón de turistas.



En 2022, 257.716 colombianos visitaron el país y solo en enero de 2023, se superó en un 68% el número de turistas con respecto al mismo mes del año anterior, con 27.000 colombianos. Según Migración Colombia, en 2022, República Dominicana fue el destino del Caribe más visitado por los colombianos. Además, Bogotá es una de las cinco ciudades que más envía a República Dominicana.



