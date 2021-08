¿Cómo divertirse desde casa sin invertir mucho dinero?

Archivo particular

El mundo de las apuestas siempre se ha relacionado con el lujo, la excentricidad y, por supuesto, el dinero. Por ejemplo, en Las Vegas, la capital mundial del entretenimiento, cada año se mueven ocho mil millones de dólares por ganancias de apuestas. En promedio cada persona que visita la ciudad destina cerca de 500 dólares para jugar.



Sin embargo, en la actualidad las personas pueden divertirse con poco dinero y sin salir de casa. Un par de décadas atrás se necesitaba poseer alguna suma no despreciable para poder disfrutar del tiempo libre o de algún pasatiempo. Hoy en día, en gran parte gracias a la tecnología, el entretenimiento no es un lujo.



Por esta razón, disfrutar de los juegos de azar ya no es exclusivo de la ciudad más grande de Nevada ni de los lugares físicos. Los casinos online se han convertido en una opción de esparcimiento, sin importar las sumas de dinero que cada quien disponga para apostar.



El avance de los casinos para adaptar su modelo de negocio a la industria online tiene referentes importantes en Colombia, como Zamba.co. Esta compañía, que fue pionera en el país en apuestas y juegos de azar online, tiene en su portafolio un amplio abanico de maneras de apostar, divertirse y disfrutar.



Por ejemplo, permite hacer apuestas desde $200, si se trata de una apuesta deportiva. En el caso de los juegos de casino, la apuesta se puede iniciar con $1.000. Con esa cantidad, según qué tan buen jugador sea el apostador, se puede multiplicar la inversión.



Según las estadísticas de Zamba.co, el retorno al jugador es de un 96%, en promedio. “Ha sucedido muchas veces que personas con poco dinero ganan mucho, con apuestas deportivas combinadas sobre todo. De hecho se puede calcular las ganancias en la web antes de confirmar el ticket de apuesta. En casino también hemos visto casos, más que todo en SLOTS, donde la gente se gana el jackpot”, dice María Eugenia Romero, gerente de Marketing de Zamba.co.



De esta manera las personas ahora pueden divertirse desde la comodidad de su casa con una cantidad de dinero ajustada al bolsillo. Incluso pueden administrar el gasto del dinero en apuestas según la preferencia del jugador, ya que las recargas para plataformas como Zamba.co inician desde $20.000 y se puede usar en apuestas de, mínimo, $200.



Hoy por hoy existen muchas opciones para divertirse. El mundo online ha cambiado las reglas del sector de las apuestas, democratizándolo, llevando, a todo el mundo en cualquier momento y en cualquier lugar, la emoción y diversión que antes solo se podía vivir en un espacio físico.