Primer crucero en Buenaventura: ¿ qué comieron y conocieron los turistas en el puerto?

400 turistas alemanes llegaron el pasado 22 de noviembre, en el crucero MS Hamburg, al puerto de Buenaventura y fueron recibidos por 10 guías.



Según se supo, los turistas venían acompañados de un intérprete que traducía en alemán. Fue así como pudieron conocer todas las experiencias que se viven en la ciudad, la gastronomía, cultura y la belleza natural.



Sobre las actividades, algunos visitaron la Reserva Natural San Cipriano, en donde hicieron senderismo y montaron en el transporte típico. De acuerdo con los guías, en el trayecto tuvieron la oportunidad de compartir con la comunidad, además disfrutaron de un típico sancocho de gallina e incluso ofrecieron un menú para vegetarianos.



Otro grupo estuvo en la Galería de Pueblo Nuevo. Allí degustaron gastronomía típica del Pacífico y sus reconocidas bebidas ancestrales.



También, hicieron una caminata por el malecón que conducía a una feria cultural y artesanal.



Con respecto a la experiencia, Yiner Andrés Benítez, guía turístico de Buenaventura, comentó al diario EL TIEMPO que enfrentó varios retos para garantizar la seguridad de los viajeros.



Pero más allá de las dificultades, para los guías, la llegada de este primer crucero al puerto de Buenaventura es una oportunidad para potenciar las bondades que tiene esta ciudad como destino turístico.



"Para nosotros y teniendo en cuenta todo el boom que tiene el turismo ahora, definitivamente este hecho lo es todo. El que pudiera llegar una embarcación de este tipo a nuestra ciudad nos deja muy contentos y sobre todo, muy motivados. Las empresas que intervinieron, Fontur, Colombia 57 y Fondo Ancestral hicieron una alianza buena para que Buenaventura pudiera resaltar", dice Yiner Ángulo, guía turístico.





Según el estudio Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies, realizado por el Business Research & Economic Advisors (Brea), la temporada de cruceros se espera que tenga un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares.



Al respecto, las autoridades portuarias y la industria de cruceros confirmaron que se esperan 220 recaladas de al menos 30 líneas de cruceros de países como Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania y Mónaco.



Así las cosas, se estima que a Colombia llegarán por este puerto aproximadamente 334.000 pasajeros.



