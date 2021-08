Emprendimientos gastronómicos: de estudiantes a chef

Emprender en la gastronomía no es algo fácil, mucho menos en Colombia donde se convierte en una tarea “titánica” en la que tan solo los mejores chefs y las grandes ideas logran sobresalir en medio de tanta crisis.



Es por ello, que cada vez resaltan más las nuevas propuestas que han logrado permanecer en medio de los cierres ocasionados por la pandemia del Covid-19 y que ahora buscan ser los promotores de la reactivación del sector.



Cifras de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) revelaron que la pandemia fue uno de los causantes de la pérdida de más de 320.000 empleos directos, 7 billones de pesos, el cierre de unos 18.000 restaurantes en Bogotá y más de 12.000 bares a nivel nacional.



Por esa razón, cada emprendimiento gastronómico que se forma y sobrevive a estos tiempos tan adversos es considerado como un “héroe” que aporta grandes cosas al país en materia de desarrollo, inversión y empleo. Así lo considera también Carolina Parra, directora del instituto Gato Dumas, quien ve en los nuevos proyectos “una luz de esperanza para el sector y una muestra de que hay cada vez más emprendedores que se engrandecen frente a las crisis encontrando el éxito con nuevos modelos de negocio”.



“Entre la creatividad y la resistencia, muchos lograron afianzarse en medio de los desafíos de la pandemia. Sin duda, todos aportan al florecimiento de la gastronomía en Colombia, que sigue siendo la preferida por millones de personas que encuentran en sus espacios, lugares de placer, entretenimiento y socialización”, agregó Parra.



De esta manera, para honrar la oferta de emprendimientos gastronómicos de la capital de Colombia, revelamos tres proyectos que se han destacado por crecer en medio de la crisis, tener chefs innovadores y saber del “arte” de preparar platos o alimentos que se ajusten a las necesidades y paladares de los nuevos comensales postpandemicos:



ENTREPANES



“Cultura entre dos panes”, es un slogan que no muchos podrían entender sobre este emprendimiento que nació en marzo de 2020, a unos cuantos días de iniciarse los cierres a causa de la pandemia. Sin embargo, tiene mucho sentido cuando su chef José Serrano explica que cualquier país se puede llegar a conocer “Entrepanes”.



“La idea principal era hacer un brisket pero en el proceso se metieron mil carnes más y de ahí impulsamos la creación de diferentes platos. Es así como nos enfocamos en cocinar diferentes recetas del mundo en medio de dos hogazas de pan”, señaló Serrano.



Esta idea al igual que muchas otras que se crearon por esas mismas fechas, se enmarca en el concepto de “Take Away”, es decir “comida para llevar”. Un formato que les ha permitido crecer en este año.



De acuerdo con la firma Raddar, que se encarga de analizar el consumo en Colombia, en 2020 cuatro de cada diez personas pidieron domicilios en el país, un 87% de estos pedidos fueron alimentos, y casi el 90% de ellos correspondió a comidas preparadas.



LE PASTE RISTORANTE



Este restaurante de comida italiana no es como ningún otro en Colombia, nació en el año 2000 luego de que un italiano quien ayudaba a la familia Jiménez a conseguir máquinas para hacer su propia pasta, les aconsejara llamarse “Le Paste” por su producto artesanal.



Desde entonces, decidieron hacer una fábrica en la todas sus pastas son hechas de manera artesanal, intentando resaltar las propiedades benéficas de la sémola y los huevos frescos.



Entre el Fettuccine, Linguini, Ravioli, la lasagna romana o la de le paste, o una buena sopa de tomate, la chef Yudy Jimenez es quien se encarga de liderar este proyecto que refleja lo mejor de la tradición de la cocina italiana.



“La magia en nuestros platos, así como la atención en los detalles, son esenciales para nosotros, que sientas en el paladar, calor de hogar; esa es nuestra mayor recompensa”, comentó Jiménez y agregó, “hoy en día Le Paste Mirandela es mi orgullo. Por eso en medio de la pandemia vivimos un proceso de transformación, renovación y ampliación ya que siempre creí que toda crisis o toda tormenta tiene un nuevo amanecer”.



#POLLOS



Este restaurante tiene un concepto innovador y “revolucionario” sobre la forma en que se debe coccionar el pollo, ya que todo lo cocinan en una máquina especial hecha por los creadores, que es desarrollada en Berlín, Alemania y que fue patentada acá en Colombia.



Cristian y Ricardo Amaya junto a Rawad Chammas y Richard Duarte fueron quienes hace cinco años decidieron impulsar este proyecto ya que veían que Colombia tenía un gran potencial para desarrollar propuestas gastronómicas, sin embargo, consideraban que nadie había hecho un cambio contundente con el pollo asado.



“Consideramos que el consumo de la marca no solo se hace en terminos fisicos si no también en términos digitales y emocionales, es así como el nombre tuvo representación dentro del marco de una generación que quiere etiquetar sus emociones, los productos que consumen y experiencias. Nosotros pertenecemos a una era donde el "HASHTAG" nos ayuda a estar en el imaginario colectivo de una manera más potente”, explicó Richard Duarte, cofundador y gestor gastronómico de la marca.



Debido al impulso que le dieron a las nuevas tecnologías en medio de la pandemia y a los comentarios por parte de los usuarios, Premios La Barra reconoció su labor y les otorgó el premio como líderes en la transformación digital del sector.



Cada uno de estos proyectos fue creado por egresados del Gato Dumas, por esa misma razón, su directora resalta que la educación gastronómica es una de las grandes promotoras del desarrollo de nuevos emprendimientos en el país.



“Sembrar en la juventud la convicción de que su talento es productivo y tienen la capacidad y el deber de capitalizarlo en forma de trabajo o emprendimiento, es vital para que las nuevas generaciones tomen su lugar en el mundo”, destacó Parra.



De acuerdo con cifras internas, alrededor de entre un 20 a un 25% de los egresados de esta institución han optado por desarrollar nuevos emprendimientos como su principal opción de vida. Además, a través de la web: miseenplace.com.co, cualquiera de ellos goza de un espacio propio en el que se pueden conectar con otros proyectos, apoyarse y dar tips para seguir siendo un engranaje importante del sector gastronómico.