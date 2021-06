Los mejores 10 hoteles del mundo, según TripAdvisor

Cada año, la plataforma TripAdvisor, especializada en reseñar lugares y hechos relacionados con viajes, publica su listado de los mejores hoteles del mundo.

La clasificación Annual travelers choice best of the best la saca teniendo en cuenta las opiniones y comentarios que los usuarios de la plataforma dejan en ella sobre la experiencia que vivieron en determinado sitio.



Así las cosas, aquí está el listado de los 10 mejores hoteles que hay en el mundo, según TripAdvisor.



1. Hotel Colline de France, ubicado en Gramado, Brasil. Está en una zona turística de montaña en el estadio de Río Grande del Sur.



“Te enamorarás de este hotel. Es muy lindo, pero lo que lo hace verdaderamente especial no es la elegante decoración, es el personal”, dijo un usuario.

2. The Omnia, ubicado en Zermatt, Suiza. Está en una zona famoso porque allí se puede hacer esquí.



“Todo era perfecto: la entrada a la cueva al estilo Bond, la vista de la terraza, el servicio sensacional, la selección de whisky”, opinó un usuario.

3. Sani Dunes, en Sani, Grecia. Está en una zona conocida por ser costera.



“Lo que más nos gustó es el ambiente, que es tan sofisticado como casual, creado con una mezcla increíble de profesionalismo y amabilidad”, dijo un visitante.

4. Kandolhu Maldives, en North Ari Atoll, Maldivas. Está en un hermoso atolón (arrecife coralino de forma anular).



“No podemos criticar ni un solo aspecto de la experiencia. Está todo impecable y el servicio es perfecto”, comentó un usuario.

5. Achtis Hotel, en Afitos, Grecia. Está en una famosa aldea en una montaña con una playa muy bonita.



“Detrás de las puertas te espera un oasis de puro paraíso y tranquilidad. Te hacen sentir como de la realeza. Los toques especiales marcan la diferencia”, dijo un usuario.

6. Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, en Kedewatan, Indonesia. Está en una zona rodeada de mucha vegetación.



“Maravilloso. Se ocuparon de todo lo que podríamos haber deseado antes de que pudiéramos pensarlo”, comentó un usuario.

7. The Legian Bali, en Seminyak, Indonesia. Está en una zona turística de playas.



“Lujoso, pero no pretencioso. Una hermosa playa y excelentes piscinas. Las habitaciones son cómodas, están equipadas con todo lo que uno necesita para disfrutar de la estadía”, opinó un usuario.

8. Hotel Gardena Grödnerhof, en Oltretorrente, Italia. Está ubicada en una zona antigua y montañosa.



“Todo es perfecto. Comida, servicio, habitaciones, piscina, spa. Una experiencia mágica”, dijo un usuario.

9. Tulemar Bungalows & Villas, en el Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica. Está en plena reserva natural, en la costa del Pacífico del país centroamericano.



“Las vacaciones perfectas. La mejor parte fue simplemente relajarnos en nuestro cuarto, observando el mar mientras los loros nos pasaban volando”, aseguró un usuario.

10. Hacienda Beach Club and Residences, en Cabo San Lucas, México. Está en una famosa zona turística mexicana.



“Qué lugar increíble para alojarse. Más allá de las habitaciones absolutamente hermosas, las piscinas, las vistas y el paisaje, el personal es incomparable”, afirmó un usuario.

PORTAFOLIO