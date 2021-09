Phantom X: tecnología y estilo

Los equipos móviles de gama alta son parte clave para las empresas de telefonía celular que cada vez más ven como prioridad desarrollar dispositivos que atraigan la atención de los consumidores que desean tener equipos de alto status. Esta demanda hace que la evolución del diseño y las características de los equipos se centren en ofrecer la individualidad y conexión que busca la personalidad del cliente.



Como resultado, los modelos pertenecientes a la categoría de móviles de gama alta, están provistos de características que los hacen muy atractivos: baterías de gran capacidad, pantallas que no solo se destacan por su tamaño, sino por la calidad de visualización y movimiento táctil, sistemas de autenticación biométrica rápidos y eficaces, cámaras fotográficas cada vez más avanzadas y con mejores resultados de resolución que cubren la perfección de las necesidades del cliente. Siendo así en el diseño de apps no solamente se debe tener en cuenta la usabilidad, la efectividad, el estilo o el branding, también se tiene muy en cuenta el tratamiento del color, textura y tamaño, que provoca instantánea e involuntariamente una reacción emocional y subjetiva en el usuario.



Es por eso que marcas como TECNO tienen como objetivo innovar, desde la funcionalidad pero también desde el diseño para generar contenido de alta calidad en sus equipos móviles. TECNO propone convertirse en la marca de tecnología más admirada del mundo, basada en avances tecnológicos e innovaciones de sus productos. Por tal razón ha lanzado PHANTOM X, el teléfono insignia de la marca, diseñado para creadores, innovadores y pioneros, que rechazan lo ordinario.



Stephen Ha, Gerente General de TECNO, dijo: "No me detendré hasta llegar al diseño de los teléfonos móviles que está en nuestro ADN, en todo lo que hacemos. PHANTOM es una forma de vida para lo moderno y excepcional. No somos ordinarios, sino extraordinarios. Queremos ser atrevidos, explorar lo desconocido, inspirados en la imaginación y así dejar una huella única en nuestro mundo".



El PHANTOM X se catalogó como el mejor de su clase, con un diseño excepcional y excelente calidad ya está generando grandes expectativas. Además de trabajar de la mano de los innovadores diseñadores como Eoin Dillon (fundador de Reuben Avenue), la modelo y diseñadora Lucy Evans (creadora de Adora Swim), entre otras personalidades que hacen parte de la serie de mini peliculas hechas para el lanzamiento de Phantom y que encarnan lo que este representa, dan vida a su espíritu atrevido, audaz y extraordinario.



Eoin Dillon, fundador de la marca de lujo Reuben Avenue, encarna este espíritu, afirmando: "Me esfuerzo por ser un pionero. El mundo de la moda es un lugar atrevido e inesperado, es muy competitivo. Entonces, tienes que ser atrevido y tener mucha pasión, para alcanzar el éxito. Disfruto de la intensidad y la valentía. Soy implacable en mi búsqueda de crear una marca que abrace el futuro. Es realmente importante que la gente pueda ver cuánta valentía se necesita para crear un producto en el que pones todo tu corazón y alma porque en última instancia, quiero hacer algo que no se haya hecho antes. El trabajo extraordinariamente creativo de Eoin depende de la tecnología móvil por eso es que trabajo con el PHANTOM X, un teléfono que me permite ser creativo, pero también mantenerme en contacto con la gente. Las imágenes son asombrosas, los videos son increíbles, así que lo que hago es tomar fotos, subirlas y luego desarrollo una gama de colores, tonos, sombras, formas, siluetas y por sus beneficios puedo diseñarlas, crearlas y cambiarlas una y otra vez".



El trabajo de Lucy Evans como diseñadora para la marca de trajes de baño sostenibles Adora Swim, describe su espíritu implacable de la siguiente manera: “Tener una marca de ropa y modelar al mismo tiempo puede ser realmente agitado pero impresionante. Realmente queríamos hacer que la sostenibilidad sea deseable, muy única pero también muy excepcional”.



Lucy se inspira en los elementos que la rodean y usa su teléfono para capturar, compartir y crear nuevos diseños. Ella dice: “Con el proceso de diseño, mi equipo colaborará, recopilará diferentes bocetos que hemos producido y compartirá diferentes ideas y diseños entre si continuamente. En lo que respecta a las ideas para el diseño, las recopilamos de diferentes maneras, a veces son cosas que vemos en revistas o inspiraciones de color y forma de diferentes fuentes. Una vez visualizamos un diseño, producimos un boceto y adaptamos nuestra primera muestra que luego probamos y modificamos”.



Con PHANTOM, describe la marca de trajes de baño Adora como ropa única y excepcional. Incluso en los espacios mas técnicos, reside de hecho el trabajo extraordinario creativo de Lucy, dependiendo de la tecnología movil como lo afirma: “Es definitivamente una herramienta que alimenta la creatividad. Mirando a través de Instagram, Pinterest, incluso en artículos de noticias, me inspire en todo”.