Los equipos deportivos más valiosos del mundo en 2023

En el mundo deportivo, varios empresarios han encontrado una inversión rentable con la adquisición de grandes equipos o franquicias que registran altas sumas de dinero en su facturación anual.



Pero, si se tuvieran que clasificar, ¿cuál ocupa el primer lugar en cuanto a su valoración?



Para resolver esa cuestión, la revista Forbes presentó un listado que reúne a los 50 equipos, clubes y franquicias deportivas más valiosos a nivel mundial, en el que se consideró como principal variable para la clasificación los mayores múltiplos de ingresos que se pagan por los equipos.

En ese orden de ideas, la corona del escalafón se la llevan los Dallas Cowboy. Este equipo de fútbol americano reporta un valor actual de nueve mil millones de dólares.

Las siguientes dos posiciones las ocupan los New York Yankees de las Grandes Ligas de Béisbol, con una tasa de 7.100 millones de dólares; y los Golden State Warriors de la NBA con un valor de 7 mil millones de dólares.

El 'top' 10 lo complementan: los New England Patriots (7 mil millones de dólares); Los Angeles Rams (6.900 millones de dólares); los New York Giants (6.800 millones de dólares); los Chicago Bears (6.300 millones de dólares); Las Vegas Raiders (6.200 millones de dólares); los New York Knicks (6.100 millones de dólares); y los New York Jets (6.100 millones de dólares).

Dallas Cowboy EFE

Ranking completo

1. Dallas Cowboys (NFL) Valor actual: 9 mil millones de dólares.

2. New York Yankees (MLB) Valor actual: 7.100 millones de dólares.

3. Golden State Warriors (NBA) Valor actual: 7 mil millones de dólares.

4. New England Patriots (NFL) Valor actual: 7 mil millones de dólares.

5. Los Angeles Rams (NFL) Valor actual: 6.900 millones de dólares.

6. New York Giants (NFL) Valor actual: 6.800 millones de dólares.

7. Chicago Bears (NFL) Valor actual: 6.300 millones de dólares.

8. Las Vegas Raiders (NFL) Valor actual: 6.200 millones de dólares.

9. New York Knicks (NBA) Valor actual: 6.100 millones de dólares.

10. New York Jets (NFL) Valor actual: 6.100 millones de dólares.

11. Real Madrid (LaLiga) Valor actual: 6.070 millones de dólares.

12. Washington Commanders (NFL) Valor actual: 6.050 millones de dólares.

13. Manchester United (Premier League) Valor actual: $6 mil millones.

14. San Francisco 49ers (NFL) Valor actual: $6 mil millones.

15. Los Angeles Lakers (NBA) Valor actual: 5.900 millones de dólares.

16. Philadelphia Eagles (NFL) Valor actual: 5.800 millones de dólares.

17. Miami Dolphins (NFL) Valor actual: 5.700 millones de dólares.

18. Barcelona (LaLiga) Valor actual: 5.508 millones de dólares.

19. Houston Texans (NFL) Valor actual: 5.500 millones de dólares.

20. Liverpool (Premier League) Valor actual: 5,288 mil millones de dólares.

21. Denver Broncos (NFL) Valor actual: 5.100 millones de dólares.

22. Seattle Seahawks (NFL)Valor actual: 5 mil millones de dólares.

23. Manchester City (Premier League) Valor actual: 4.990 millones de dólares.

24. Bayern Munich (Bundesliga) Valor actual: 4.860 millones de dólares.

25. Los Angeles Dodgers (MLB) Valor actual: 4.800 millones de dólares.

26. Atlanta Falcons (NFL) Valor actual: 4.700 millones de dólares.

27. Minnesota Vikings (NFL) Valor actual: 4.650 millones de dólares.

28. Baltimore Ravens (NFL) Valor actual: 4.630 millones de dólares.

29. Pittsburgh Steelers (NFL) Valor actual: 4.625 millones de dólares.

30. Cleveland Browns (NFL) Valor actual: 4.620 millones de dólares.

31. Green Bay Packers (NFL) Valor actual: 4.600 millones de dólares.

32. Boston Red Sox (MLB) Valor actual: 4.500 millones de dólares.

33. Tennessee Titans (NFL) Valor actual: 4.400 millones de dólares.

34. Indianapolis Colts (NFL) Valor actual: 4.350 millones de dólares.

35. Kansas City Chiefs (NFL) Valor actual: 4.300 millones de dólares.

36. Paris Saint-Germain (Ligue 1) Valor actual: 4.210 millones de dólares.

37. Tampa Bay Buccaneers (NFL) Valor actual: 4.200 millones de dólares.

38. Los Angeles Chargers (NFL) Valor actual: 4.150 millones de dólares.

39. Chicago Cubs (NFL) Valor actual: 4.100 millones de dólares.

40. Chicago Bulls (NBA) Valor actual: 4.100 millones de dólares.

41. Carolina Panthers (NFL) Valor actual: 4.100 millones de dólares.

42. New Orleans Saints (NFL) Valor actual: 4.075 millones de dólares.

43. Boston Celtics (NBA) Valor actual: 4 mil millones de dólares.

44. Jacksonville Jaguars (NFL) Valor actual: 4 mil millones de dólares.

45. Ferrari (F1) Valor actual: 3.900 millones de dólares.

46. Los Angeles Clippers (NBA) Valor actual: 3.900 millones de dólares.

47. Mercedes (F1) Valor actual: 3.800 millones de dólares.

48. Arizona Cardinals (NFL) Valor actual: 3.800 millones de dólares.

49. San Francisco Giants (MLB) Valor actual: 3,7 mil millones de dólares.

50. Buffalo Bills (NFL) Valor actual: 3,7 mil millones de dólares.

PORTAFOLIO