Restaurante en Cartagena, entre mejores del mundo, según TripAdvisor

Es común que los turistas, al momento de visitar un lugar, se detengan un momento para buscar un buen lugar para comer, pues conocer restaurantes locales también se ha vuelto un plan infaltable para los visitantes.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Para facilitar la tarea, TripAdvisor, firma especializada en turismo, hizo un ranking de los mejores 25 restaurantes en todo el mundo, teniendo como criterio la opinión de sus usuarios.



(Este es el emprendimiento que montará el show de Karol G en Medellín).



Para el 2023, un restaurante colombiano hizo presencia. Se trata, pues, del Restaurante 1621, ubicado en la ciudad de Cartagena. En la tabla general se encuentra en la posición 22 y es destacado por los usuarios por su menú de degustación, así como su intención de experimentar con los mejores productos locales.

Por otro lado, lo que llama la atención son los 400 años de historia del lugar. Antiguamente, este funcionaba como un claustro de las religiosas Clarisas. A partir de su reapertura en 2021, se ha posicionado como uno de los mejores restaurantes del país.



(El ‘hub’ de siliconas impulsa las exportaciones de Henkel).



El Restaurante 1621 se encuentra ubicado en el barrio San Diego, en el Centro Histórico de la ciudad 'heroica'. Sus platos están enfocados en la cocina contemporánea y sus precios varían entre los $302.419 y $608.871, según arrojaron encuestas hechas por la plataforma.



Adicionalmente, TripAdvisor ha destacado que los usuarios suelen calificar de manera positiva al restaurante por sus platos y por su ambiente estilo colonial.



(Restaurantes ven un crítico cierre de año para su sector).



"Otorgamos el premio Travelers' Choice Best of the Best a los restaurantes con un gran volumen de reseñas y opiniones de nuestra comunidad durante un período de 12 meses. Cada ganador ha superado nuestros rigurosos estándares de confianza y seguridad", indicó la plataforma.

Los 25 mejores restaurantes del planeta

En el primer lugar de la clasificación se encuentra el Restaurante Bougainville en Ámsterdam, Países Bajos, acreedor de una estrella Michelin. Es destacado por su cocina internacional europea. Adicionalmente, el establecimiento cuneta con más de 600 calificaciones y su puntaje el de cinco puntos, la máxima posible.



(La Gran Parrilla Boyacense estrena su primer gastrobar en la 93).



En el segundo lugar se encuentra Ise Sueyoshi, en Nishiazabu, Japón. Se encuentra entre los sectores Roppongi y Hiroo y su carta está basada en los ingredientes de la antigua ciudad de Ise.



Cerrando el 'top' 3 se encuentra en el restaurante Old Stamp House, en Ambleside, Reino Unido, el cual tiene una estrella Michelin.



Este es el listado completo:



1. Restaurant Bougainville, Ámsterdam, Países Bajos.

2. Ise Sueyoshi, Nishiazabu, Japón.

3. The Old Stamp House Restaurant, Ambleside, Reino Unido.

4. Casa Médard, en Boulleret, Francia.

5. Restaurante Villa Crespi, en Orta San Giulio, Italia.

6. Avartana, en Chennai (Madrás), India.

7. Akira espalda, en Bangkok, Tailandia.

8. Paul Ainsworth en el n.° 6, Padstow, Reino Unido.

9. PIC, Valencia, Francia.

10. Sachi Heliópolis, El Cairo, Egipto.

11. La arboleda, Central de Auckland, Nueva Zelanda.

12. Restaurante Oro, Rio de Janeiro, Brasil.

13. El Kitchin, Edimburgo, Reino Unido.

14. Kazoku, Nueva ciudad de El Cairo, Egipto.

15. Heen de pulmón de estaño, Hong Kong, China.

16. Pabellón de Verano, Singapur, Singapur.

17. La Colombe, Constantia, Sudáfrica.

18. Mandarin Grill + Bar en Mandarin Oriental, Hong Kong, China.

19. Restaurante Le Vivier, L'Isle-sur-la-Sorgue, Francia.

20. Ristorante Lorelei, Sorrento, Italia.

21. 5, Stuttgart, Alemania.

22. Restaurante 1621, Cartagena, Colombia.

23. El Bernardino, Nueva York, EE. UU.

24. Dolce Stil Novo Alla Reggia, Venaria Reale, Italia.

25. Hombre wah, Hong Kong, China.



PORTAFOLIO

​*Con información de EL TIEMPO - ÚLTIMAS NOTICIAS