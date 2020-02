Tiendas de lujo de relojes y joyas crecerían a 2023

El mercado de las tiendas especializadas en relojes y joyas en Colombia parece enfrentarse a un futuro agridulce a 2023, pues proyecciones indican que este crecería en número de puntos, pero decrecería en monto vendido a través de estas.



De acuerdo con datos de Euromonitor, en 2018 habían 1.572 tiendas de este tipo en el país, dato que a 2023 incrementaría en 3,2% pues se abrirían 50 más para un total de 1.622.



Por su parte, el monto vendido a través de estas decrecería en los siguientes tres años en -3,4%. Esto, teniendo en cuenta que en 2018 se movieron a través de ellas $2,31 billones y a 2023 caería a $2,23 billones.



Para Andrea Olmos, psicóloga experta en moda, “existe un pesimismo de los joyeros debido a que los temas culturales alrededor de la industria de la moda y de las necesidades generacionales han cambiado bastante. Creo que el mercado de joyas se está reduciendo a los matrimonios (anillo de compromiso), pero después de eso, no se tiende a regalar piezas valiosas. Se están prefiriendo más las experiencias como los viajes”.



Además, Olmos indica que un tema que le preocupa al consumidor actual, al llevar joyas de alto valor es la seguridad, una de las razones que harían que se prefieran piezas con mayor diseño que costo. Para la experta, esta sería otra de las razones por las que se estaría impactando el mercado de lujo.



En línea con lo anterior, dijo que han surgido diseñadoras de joyas colombianas que le dan mayor valor al diseño que al material. “Antiguamente, lo único que queríamos era oro de 18 kilates y piedras preciosas, pero ahora el diseño está jugando un papel mucho más relevante y viene a precios asequibles que permiten tener muchos más accesorios a la hora de vestir”.



De acuerdo con el proveedor de investigación de mercado, Euromonitor, en Colombia Orafa SA (Kevin’s joyeros) tiene una participación de mercado de 2,1%, seguido por TQS SA (Time Square y Glauser) con 1,8% y Bauer & Co SA con 1%. El 92,3% lo tienen otro tipo de establecimientos. Esto, con base en datos de 2018 de la firma.



De otro lado, cabe mencionar que en el panorama regional, Brasil lidera en las ventas de este tipo de tiendas con US$3.084 millones, seguido de México con US$1.037 millones, Colombia con US$793,5 millones, Chile y Argentina. Los montos de estos dos últimos mercados no son mencionados por la firma.