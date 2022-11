Madres solteras crean lista de morosos de alimentos

Chile, donde el 84% de la manutención infantil no se paga, introdujo desde este viernes un registro nacional de padres deudores, que ahora corren el riesgo de que les retengan fondos bancarios e incluso que les impida hacer trámites en el servicio público.

La medida del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos abre una “ventana de esperanza” para miles de madres que han tenido que sacar adelante a sus familias solas.

El registro busca facilitar la identificación de padres con deudas de pensión de alimentos por tres meses consecutivos o cinco discontinuos. A ellos se les impondrán sanciones para garantizar el pago, como retenerles el dinero de la devolución de impuestos o impedirles la renovación de licencias de conducir y de pasaporte.

“Ahora sí puede que exista una ventana de esperanza para que el padre de mi hija se ponga al día en (el pago de) las pensiones”, reconoce Josseline Duarte, una madre de 39 años, residente en el municipio de Buin, en las afueras de Santiago, y cuya hija de 21 años no recibe pensión alimenticia desde los dos años.

Patricia Marambio, que cría a dos hijos sola con el dinero que recibe de trabajos informales, cree también que el registro es un avance, aunque considera que es todavía una solución muy lenta para un problema de subsistencia con el que debe lidiar día a día. “Todo el dinero que gano es para las necesidades básicas de mis hijos y creo que este registro de deudores será un avance, pero muy lento”, afirma desconfiada Marambio, quien califica de violencia económica el hecho de que el padre de sus hijos no haya pagado pensión desde 2019.

Marambio, de 45 años, es fundadora de Colectiva Resistencia Materna, que colabora con miles de madres solas y promueve políticas públicas para mejorar sus vidas.

Los padres que en Chile adeudan pensiones son llamados irónicamente ‘papitos corazón’ y entre este grupo llegó a figurar el excandidato a la presidencia Franco Parisi, quien logró el tercer lugar en la primera vuelta electoral en noviembre del año pasado.

Parisi, de 55 años, hizo campaña desde Estados Unidos sin poner un pie en Chile, donde pesa en su contra una demanda de su exesposa por deuda de pensiones alimenticias.

En Chile un 49,3% de los hogares es sostenido económicamente por las madres. Antes de la entrada en vigor de la normativa, unos 72.000 menores acumulaban deudas por el pago de su mantención mensual.

Los datos oficiales muestran que nueve de cada 10 deudores son hombres.

Con la anterior legislación cobrar las pensiones impagas era un calvario, sostiene la académica en derecho de familia Leonor Etcheberry. Sin un registro, agrega, muchos deudores se escondían de la justicia ayudados por sus familias o recurrían a resquicios legales como deshacerse de sus bienes o ponerlos a nombres de otros.

Nadie les preguntaba tampoco a los padres cuando buscaban trabajo o pedían un crédito bancario si era un deudor de pensión alimenticia. Pero ahora con el registro “sí influirá cuando quieran conseguir un trabajo o un crédito”, agrega.

La inscripción en el registro será electrónica y ordenada por un tribunal de familia. Para salir de él se tendrá que pagar la deuda o suscribir un acuerdo. Para garantizar el pago, se podrá utilizar el dinero por la venta de algún inmueble o vehículo. En el caso de los empleados públicos, al deudor se le retendrá un porcentaje de su sueldo. Si está en el registro, no podrá ascender de cargo.

El Registro de Deudores está incluido en la nueva Ley de Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, aprobada por el Congreso chileno en agosto y que entrará en vigor en seis meses.

La ley permitirá también que se retengan los fondos de las cuentas bancarias de los deudores. Si no hay dinero en las cuentas se podrá solicitar hasta el 50% de los fondos de jubilación.“Mi hija y yo vamos a poder estar un poco más tranquilas y a su padre le va a tocar pagar, no podrá salir del país, vender un vehículo u optar a un crédito”, dice Josseline Duarte, quien desde hace tres no trabaja por una enfermedad degenerativa.

AFP