Maluma lanzó en Colombia su nuevo sello discográfico, Royalty Records

El cantante Maluma amplió su carrera empresarial con el lanzamiento de Royalty Records, su propio sello discográfico, y este miércoles anunció en Medellín a las dos primeras artistas firmadas por la estrella colombiana para ser su "guía" y hacer realidad sus "sueños" a través de la música.



Este nuevo proyecto, según el intérprete de 'Felices los cuatro' y 'Hawái', nació con la intención de ver a otros artistas colombianos y del mundo entero "hacer buena música", además de dejar un "legado".



"Han pasado muy pocos meses desde que decidimos empezar en este camino del sello discográfico. Es mucha responsabilidad, es mucho trabajo. Pero creo que nada es imposible y hay que soñar en grande", declaró Maluma en una conferencia de prensa. Agregó que después de ver que sus sueños se hacían "realidad" a través de su música, supo "inmediatamente que podía darle la mano a otros".



Royalty Records, según lo anunció el artista urbano, ya cuenta con dos nuevas artistas colombianas: la cantante pop urbana Abril y la cantante regional pop Paulina B, con quienes acudió recientemente a la gala de los Premios Billboard en Miami, donde lanzó su sencillo "Junio".



Precisó que después de develar internacionalmente hace un par de semanas su nueva casa discográfica y de presentar a los dos talentos con los que empezará esta etapa en su carrera, sintió que era "muy necesario venir a hacerles una introducción en su país".



"Me siento muy identificado con los que hacen las dos", soltó durante la presentación Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, y dejó claro que para ellas será "simplemente un guía" y que este rol lo siente "muy raro" por estar "al otro lado de la película". "Soy el que está atrás", dijo.



Maluma

Conexión espiritual y energética con sus nuevas artistas

Sobre las primeras artistas que producirá contó que puso su mirada en ellas tras dejarse llevar por un tema "espiritual" y "energético", y aseguró que tanto Abril como Paulina B llegaron en el momento en el que quería emprender con su sello discográfico, "en un punto de quiebre".



Aunque será como una especie de "padrino" y pretender "recortarles un poco el camino", espera que ellas vivan sus propias experiencias y que "hagan la tarea". "Aquí nada es regalado. No crean que porque están en el sello vamos a salir a girar los tres en un avión privado por todo el mundo. Al final del día cada una se tiene que ganar su lugar y merecer que las escuchen", afirmó Maluma.



'Papi Juancho' recordó que Abril fue la artista que, tras ganar un concurso, interpretó un tema durante el concierto Medallo en el Mapa en abril, que cerró por lo alto el colombiano junto a Madonna.



"Acá estamos dos mujeres que tienen muchos sueños. Los tres somos un equipo bien poderoso. Sobre todo bien soñadores y trabajadores", expresó Abril, quien cantó en un pequeño showcase "Cositas de la USA" y "Manantial". Paulina B, que comenzó su carrera en el programa La Voz Kids y fusiona el regional colombiano con el mexicano y el pop, aseguró que conocer a Maluma fue un "milagro" y que al principio "todo funcionó" por la redes sociales, pero fue su cover de "Sobrio" el que le abrió la puerta de su nueva casa disquera.



"La canta mejor que yo", señaló el cantante, quien indicó que decidió "arriesgarse" pese a que "no sabía nada del género", pero vio que era "algo interesante". "Gracias por creer en los sueños y hacerlos realidad", le dijo Paulina B a su mentor, al que describió: "Es más disciplina que talento. Eso es lo que más he puesto en práctica".

Su rol de mentor

Maluma, además, señaló que tiene planeado "hacer música con ellas", así que es posible que venga nuevas colaboraciones con las dos colombianas, a quienes pidió apoyar en el inicio de sus carreras como lo hicieron con él cuando dio sus primeros pasos en Medellín: "Estas artistas son de nuestro país, son de nuestra sangre".



Aunque los planes de 'Papi Juancho' son buscar talentos en otros países, manifestó que por el momento, su "cabeza" y su "corazón" está puesto "en el proyecto de ellas dos".



"El sueño es tener el próximo año unos cinco artistas, pero no sé si eso pase. Primero quiero que cada una desarrolle su talento y que hagan lo que quieran hacer, que la rompan y que escuchen los consejos que les pueda dar", reveló el artista.



El nuevo sello discográfico de Maluma hace parte de su compañía Royalty World INC con el que firma varios negocios, incluidos los videoclips a través de la productora Royalty Films, su marca de moda, Royalty By Maluma, y la marca de mezcal que lanzó hace unos meses.

EFE