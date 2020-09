Los puntos de concentración de las manifestaciones de este lunes

Movimientos sociales y sindicales de Colombia retoman este lunes las movilizaciones en las calles para protestar contra la brutalidad policial y reclamar por el asesinato de líderes sociales y la crisis causada por la pandemia del coronavirus.



En Bogotá, según los sindicatos obreros y otras organizaciones que participarán en la jornada, se realizarán al menos ocho actividades entre plantones y movilizaciones en toda la ciudad. Igualmente hay convocadas manifestaciones en otras ciudades del país como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras.



En los últimos meses hubo en el país manifestaciones que fueron virtuales debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para quitarle velocidad a la expansión de la covid-19.



Desde noviembre del año pasado un movimiento llamado Comité Nacional de Paro agrupa a los sindicatos y otros grupos de la sociedad que impulsan las protestas contra la política social y económica del presidente Iván Duque.



LAS RAZONES DE LOS SINDICATOS



El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, dijo la semana pasada que los obreros se movilizarán por reclamos económicos, pero también "como medida de rechazo absoluto a la brutalidad policial evidenciada ante la reacción de los ciudadanos por el asesinato del señor Javier Ordóñez" Ordóñez, de 46 años, falleció en un clínica de Bogotá luego de ser sometido brutalmente por dos uniformados de la Policía durante su arresto en la madrugada del pasado 9 de septiembre en la capital colombiana. Los agentes Harby Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, ya fueron capturados y la Fiscalía los acusó de tortura y homicidio agravado.



El fallecimiento de Ordóñez desató violentas manifestaciones en varias ciudades del país contra el abuso policial, jornadas en las que al menos trece personas perdieron la vida, víctimas de disparos con armas de fuego.



La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), también anunciaron su apoyo a la jornada en la que se pide una reforma a la Policía, y la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a quien consideran responsable político de lo sucedido tras la muerte de Ordóñez.



CONTRA LA REFORMA LABORAL



Otra de las razones por la cual las centrales obreras vuelven a las calles es el decreto 1174, expedido el pasado 27 de agosto, con el que el Gobierno reglamentó el piso de protección social, que para las centrales obreras no es otra cosa que la "más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años" en Colombia.



Para los sindicatos, la norma abre la posibilidad de la contratación por horas y también desconoce derechos de los trabajadores como subsidios para educación, alimentación y afiliaciones a entidades para recreación, entre otros.



Al respecto, el Gobierno ha dicho que lo que la norma ofrece es, a través de la vinculación al piso de protección social, la posibilidad de que quienes ganen menos de un salario mínimo mensual puedan acceder al régimen subsidiado de salud, a la protección para su vejez y a un seguro que ampara al trabajador de los riesgos laborales y de enfermedades.



Además de las centrales obreras también saldrán a las protestas grupos sociales que rechazan los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc.



LOS PUNTOS DE LAS MARCHA Y PLANTONES



CENTRO DE BOGOTÁ



Parque Nacional, 9 a.m.

Universidad Nacional de Colombia, 11 a.m.

Carrera 13 con calle 36, 1 p.m. Es plantón.

Parque San Luis, calle 60 con carrera 18. El rumbo de la marcha es el Centro de Memoria Histórica, 2 p.m.

Centro de Memoria Histórica, 2 p.m.

Ministerio de Salud a Plaza de Bolívar, 3 p.m.

Plaza de Bolívar, 4 p.m., platón y acto simbólico Parados en la Raya.

Avenida Las Américas con calle 68. Marcha.

Cárcel Modelo, 5 p.m. Velatón.



SUR



Avenida Villavicencio con Autopista Sur, 7 a.m. Marcha.

La Sevillana, 9 a.m. Caravana.

Universidad Distrital, facultad tecnológica, 10 a.m. Marcha.

Universidad Distrital, sede Bosa Porvenir hacia Banderas, 9 a.m. Marcha.

Avenida Villavicencio con avenida 1 de Mayo, 10 a.m. Marcha.

Autopista Sur desde la entrada a Bogotá/La Sevillana, 9 a.m. Soacha se suma a la caravana nacional.

Sena avenida 1 de mayo, 2 p.m. Marcha.

Centro Comercial Mercurio, 4 p.m. Concentración.



NORTE



Portal Norte hacía el Ministerio del Trabajo, 9 a.m. Caravana.

Suba CAI la Gaitana, calle 139 #118-03. 9 a.m. Concentración.

Parque de los Hippies, carrera Séptima con calle 60, 1 p.m. Papayera Punk.



OCCIDENTE



Portal calle 80, 9 a.m. Caravana.

Dijín, avenida El Dorado #75-25, 12 m. Plantón Alerta anticarcelaria.

Calle 13, entrada de Bogotá, 8 a.m. Caravana Nacional la Sabana se moviliza.

CAI Ciudadela Colsubsidio, 3 p.m. Plantón.

Engativá, Diverplaza, 10 a.m. Concentración.



BARRANQUILLA



Caribe verde vía Circunvalar, por la carrera 27, carrera 38 y calle 76, finaliza en plaza de la paz, 2:00 p.m.



MEDELLÍN



Inicia en el Parque de las Luces. Su recorrido irá por la Avenida Ferrocarril, termina parque de los deseos, 4:00 p.m.



CALI



Inicia a las 9:00 a.m. en el Puente del Comercio, Calle 70, Retorno 14 de Calima, Autopista suroriental, carrera 39, calle quinta, calle 15, Avenida de las Américas, Ministerio de Trabajo.



CARTAGENA



Bomba el Amparo por Avenida Pedro de Heredia, finaliza en el Centro. 9:00 a.m.