Más de 100 empresas se comprometen para enfrentar el cambio climático

Amazon y Global Optimism anunciaron este miércoles que más de 100 compañías se unieron a la iniciativa The Climate Pledge. Entre los 52 nuevos integrantes se encuentran marcas reconocidas mundialmente como Alaska Airlines, Colgate-Palmolive, Heineken, PepsiCo, Telefónica y Visa.

Los firmantes del convenio generan en total más de 1,4 billones de dólares en ventas anuales y dan trabajo a más de 5 millones de personas a través de 25 industrias en 16 países, lo que demuestra el impacto colectivo que The Climate Pledge puede tener a la hora de enfrentar el cambio climático.



Los suscriptores de la iniciativa The Climate Pledge acuerdan:



● Medir y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma regular.

● Implementar estrategias de descarbonización en línea con el Acuerdo de París, a través de cambios e innovaciones comerciales reales, incluidas mejoras de eficiencia, energía renovable, reducción de materiales y otras estrategias de eliminación de emisiones de dióxido de carbono.

● Neutralizar las emisiones restantes con compensaciones adicionales, cuantificables, reales, permanentes y socialmente rentables para lograr cero emisiones de dióxido de carbono anuales para el 2040, una década antes del objetivo propuesto por el Acuerdo de París, que es el año 2050.



Todos los integrantes realizan acciones de alto impacto basadas en la ciencia para abordar el cambio climático mediante la innovación en la eficiencia de la cadena de suministro, el transporte sostenible, la economía circular, soluciones de energía limpias, entre otras. Muchas organizaciones también están involucrando significativamente a los clientes en su viaje hacia la cero emisión con iniciativas centradas en empaques innovadores y diseño, así como desarrollo de productos sostenibles. Del mismo modo brindan soluciones para permitir a los clientes reducir sus propias emisiones con campañas educativas y experiencias de compra sostenibles.



“Hace menos de dos años, Amazon cofundó The Climate Pledge y pidió a otras empresas que alcanzaran el Acuerdo de París 10 años antes; hoy, más de 100 empresas con más de 1,4 billones de dólares en ingresos anuales globales y más de 5 millones de empleados han firmado el compromiso”, dijo Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon. “Estamos orgullosos de apoyar a otros firmantes y usar nuestra envergadura para descarbonizar la economía a través de la innovación y el cambio empresarial real”.



“Ayudamos a iniciar The Climate Pledge para probar un modelo que acelera la descarbonización con las empresas más destacadas”, dijo Christiana Figueres, exjefa de clima de la ONU y socia fundadora de Global Optimism. “Hoy en día, más de 100 empresas, incluidas marcas de consumo masivo y empresas de todos los sectores, se han unido a The Climate Pledge con su objetivo de cero emisiones para el 2040. Ellos están demostrando que avanzar más rápido hacia la descarbonización de sus negocios es un camino hacia una ventaja competitiva. No hay duda de que estamos en un punto de inflexión para establecer la economía baja en dióxido de carbono prevista en el Acuerdo de París. Felicito el liderazgo de las empresas que ya se han unido a The Climate Pledge y espero dar la bienvenida a las próximas 100”.



Amazon y Global Optimism dan la bienvenida a los nuevos firmantes que se han comprometido con The Climate Pledge.



AECOM

Alaska Airlines

Airmee

Atlantia

Bellrock Group

Black Lane

Colgate-Palmolive

Convoy

Delphis Eco

Direct Healthcare Solutions Ltd.

Edmonton International Airport

Elisa Corporation

EV Private Equity

FILA Solutions

Graebel

Greencore Group

HEINEKEN

HH Global

IGS Energy

IMI

Inn at Laurel Point

Karma Automotive

LeasePlan

LifeStraw

Lil Packaging Ltd.

Lime

Mace Group

Morgan Sindall Group

Natural Capital Partners

Optimus Ride

PepsiCo

Pollination

Portland General Electric

Posti

Pregis

Protector Cellars

Quorn Foods

Rail Delivery Group

Royal Philips

Russell Group

Sainsbury’s

SecuriGroup

Sonnedix

Springer Nature Group

Storegga Geotechnologies

STV Group

Telefónica

Teleperformance

The Sustainable City

Urenco

UST

Visa



La información sobre los 52 nuevos firmantes que se han comprometido con The Climate Pledge está disponible en el blog About Amazon, con nuevos integrantes dentro de los cuales se incluyen:



Colgate-Palmolive



En todo el mundo, Colgate-Palmolive está reinventando un futuro más saludable de todas las personas, sus mascotas y nuestro planeta. La empresa está comprometida con la preservación del medio ambiente acelerando la acción contra el cambio climático. Una prioridad crítica es lograr energía renovable en todas las operaciones para 2030 a través de instalaciones solares y acuerdos de compra de energía. Con marcas como Colgate, Palmolive, Tom's of Maine, Hill's y más, Colgate-Palmolive atiende a miles de millones de personas en todo el mundo. La empresa está comprometida con el crecimiento y con operar de manera responsable y sostenible para las personas, los clientes y las comunidades a las que sirve. Continuamente busca mejores opciones y más sostenibles de fabricar sus productos y empaques y busca oportunidades para usar menos plástico, agua y energía mientras se minimizan los residuos. En 2019, Colgate presentó un tubo de pasta de dientes reciclable, el primero de su tipo, con el objetivo de hacer la transición de su cartera global para 2025. Colgate ahora comparte su tecnología con terceros, incluidos sus competidores, para apoyar la transformación de todos los tubos. La compañía también lidera la promoción de la conservación del agua a través de su iniciativa Save Water, que alienta a los clientes a “cerrar el grifo” mientras se cepillan los dientes, lo que ayuda a las personas a ahorrar 587 millones de m3 de agua y 8,3 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero desde 2016.



“Colgate está orgullosa de unirse a The Climate Pledge, y comprende que la responsabilidad, la asociación y la colaboración son esenciales para producir las mejoras ambientales sostenibles que todos queremos”, dijo Prabha Parameswaran, presidente global de Colgate-Palmolive. “Con la marca Colgate presente en más hogares que en cualquier otro, hemos aprovechado nuestra extraordinaria oportunidad, y responsabilidad de reducir nuestra huella ambiental y acelerar la acción contra el cambio climático. Estamos orgullosos del progreso que hemos logrado y nos comprometemos a hacer más mientras nuestra empresa trabaja arduamente para reinventar un futuro más saludable para todas las personas, sus mascotas y nuestro planeta”.



HEINEKEN



Al servir a los consumidores de todo el mundo, HEINEKEN reconoce la importancia de gestionar no solo un negocio rentable, sino también sostenible. La ambición de desarrollo sostenible de una década de la compañía, Brew a Better World, demuestra su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, construyendo una hoja de ruta en función de estos objetivos y sus metas específicas para garantizar contribuciones significativas y transparentes para proteger el planeta, garantizar la prosperidad y poner fin a la pobreza. Como parte de esta ambición, HEINEKEN ya ha logrado una disminución del 51% en las emisiones de dióxido de carbono y una disminución del 33% en el consumo de agua en todas sus operaciones desde 2008. Los esfuerzos de sostenibilidad de la compañía abarcan toda la cadena de valor ‘desde la cebada hasta la barra’ apoyando la agricultura sustentable, elaboración de cerveza, envasado, distribución y promoción del consumo responsable de alcohol.



“Durante más de 150 años, nos ha apasionado generar un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Sabemos que solo podemos prosperar si nuestra gente, el planeta y las comunidades que nos rodean prosperan”, dice Dolf van den Brink, presidente y director ejecutivo de HEINEKEN. “Esto significa mirar a Brew a Better World en cada una de nuestras actividades. Sabemos que las acciones hablan más que las palabras y que lograr un cambio real y duradero solo es posible mediante el esfuerzo colectivo. Debemos pensar y actuar de manera integral al considerar cómo Brew a Better World impacta positivamente en todo el ecosistema de HEINEKEN, incluidos nuestros empleados, socios y proveedores, ONG, gobiernos, comunidades locales y otras partes interesadas. Al unirnos a The Climate Pledge, estamos reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad y nos complace unirnos a una comunidad que compartirá conocimientos, ideas y mejores prácticas ".



PepsiCo



Con una cartera de marcas icónicas, que incluyen Quaker, Walkers, Gatorade, Doritos y SodaStream, y una amplia gama de alimentos y bebidas que disfrutan los clientes de todo el mundo, PepsiCo se compromete a utilizar su escala, alcance y experiencia para ayudar a construir un sistema alimentario más sostenible. PepsiCo prevé un sistema alimentario que pueda proporcionar nutrición y goce, y continuar impulsando el desarrollo económico y social, todo sin exceder los límites naturales del planeta. La empresa se centra en promover la agricultura sustentable, abordar la escasez hídrica, eliminar los desechos plásticos, desarrollar productos más nutritivos y sostenibles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor. Como parte de este esfuerzo, PepsiCo está trabajando para construir un mundo en el que los envases no se conviertan en residuos. Actualmente, el 88% de los envases de la empresa son reciclables, compostables o biodegradables, con el objetivo de llegar al 100% en 2025. PepsiCo también continúa expandiendo su programa ‘Sostenible desde el Principio’, una iniciativa que considera el impacto ambiental en cada etapa del desarrollo del producto. En enero de 2021, PepsiCo anunció un nuevo objetivo basado en la ciencia para reducir sus emisiones de dióxido de carbono en más del 40% para el 2030 (en comparación con una línea de base del 2015), más del doble de su compromiso climático anterior y con el objetivo de lograr cero emisiones para 2040.



“PepsiCo se complace al unirse a The Climate Pledge mientras continuamos nuestro trabajo para ayudar a construir un sistema alimentario más sostenible y renovable”, dijo Ramon Laguarta, presidente y director ejecutivo de PepsiCo. “En un momento en que el mundo está luchando por recuperarse del impacto de una pandemia global, las soluciones compartidas a los desafíos compartidos son esenciales. Todos debemos hacer nuestra parte individualmente, pero también unirnos para abordar el cambio climático y alcanzar cero emisiones para el 2040”.



Telefónica



Como uno de los mayores operadores de telefonía y proveedores de redes móviles del mundo, Telefónica está comprometida con la reducción de su propia huella de carbono, así como con el suministro de soluciones que permitan a los clientes reducir sus propias emisiones. Telefónica ya se ha comprometido a reducir las emisiones de toda su cadena de valor de acuerdo con el escenario de 1,5 grados centígrados. Esto incluye el compromiso de tener cero emisiones netas para 2025 en sus operaciones en mercados clave (España, Reino Unido, Alemania y Brasil), con neutralidad de emisiones en sus operaciones en América Latina y su cadena de valor más amplia para 2040. La compañía también se ha comprometido a ayudar a sus clientes a reducir las emisiones a través de la conectividad y de sus servicios Eco Smart, un distintivo de producto que ayuda a los compradores a incorporar fácilmente criterios de sostenibilidad en sus decisiones de compra. El año pasado, Eco Smart ayudó a los clientes a evitar más de 9,5 millones de toneladas de CO2, el equivalente en carbono a plantar 158 millones de árboles.



“Nuestra estrategia en materia de energía y cambio climático se centra en mitigar nuestro impacto, aprovechar nuevas oportunidades y evolucionar para hacer frente a los riesgos ambientales”, dijo Elena Valderrábano, directora global de ética corporativa y sostenibilidad de Telefónica. “Al unirnos a The Climate Pledge, reforzamos nuestro compromiso y nos complace unirnos a una comunidad de otras empresas líderes que dan prioridad a la sostenibilidad”.



Visa



Como empresa líder en tecnología de pagos a nivel mundial, Visa se compromete a contribuir a un mundo más sostenible e inclusivo, lo que incluye desempeñar un papel de liderazgo en la industria en la transición global hacia una economía con bajas emisiones de dióxido de carbono. La experiencia en sostenibilidad de Visa incluye lograr su objetivo en 2020 de realizar una transición completa a la electricidad 100% renovable, mejorar la sostenibilidad de nuestras oficinas y centros de datos a través de la eficiencia energética y del agua, la desviación de residuos de vertederos y un programa global de Equipos Verdes para empleados. En 2020, Visa emitió un bono verde de US$ 500 millones, que se cree que es el primero de su tipo en una red de pagos digitales, en apoyo de estos esfuerzos. Visa también continúa inspirando y potenciando el comercio sustentable con alianzas estratégicas y programas enfocados en incorporar la sustentabilidad en tarjetas de pago y cuentas, y posibilitando comportamientos sustentables a través de su trabajo en tránsito, carga de vehículos eléctricos, viajes y turismo.



“En Visa, estamos comprometidos con la sostenibilidad y con la creación de un futuro más sostenible”, dijo Alfred F. Kelly Jr., presidente y director ejecutivo de Visa. “Estamos orgullosos de unirnos a The Climate Pledge como parte de nuestro compromiso de cero emisiones para 2040, y esperamos colaborar con los demás firmantes para avanzar en este importante trabajo”.