Más de la mitad de los colombianos posee malos hábitos alimenticios

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año fallecen alrededor de 2,8 millones de personas por obesidad o sobrepeso y tres de cada diez pacientes con obesidad tienen alguna otra enfermedad relacionada con su salud mental.



El tema en Colombia no es menor, dado que el 60% de la población adulta de Colombia tiene malas costumbres a la hora de alimentarse, muchos no saben elegir o desconocen las propiedades nutricionales de los diferentes alimentos que consumen a diario.



Conscientes de dicho panorama, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entidad que organiza las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, proclamó el 16 de octubre como la fecha para celebrar el Día Mundial de la Alimentación y así concientizar a las personas para que no pierdan años de vida por una mala nutrición.



De acuerdo a la doctora Clara Lucía Valderrama, Integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition, “a diario las personas enfrentan un afán constante, una escasez de tiempo y numerosas tareas por hacer, lo que los lleva, en muchos casos, a eliminar algunas actividades importantes de la rutina alimenticia, dejando de lado el desayuno o los refrigerios para ganar unos minutos de más”.



“Todas esas decisiones que aparentemente ahorran tiempo pueden generar un impacto importante en la salud de las personas. No desayunar, por ejemplo, puede contribuir a la generación de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, obesidad y diabetes, entre otras”, comenta Valderrama.



De acuerdo a cifras entregadas de la FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos son obesos, esto se debe principalmente al cambio en la dieta de las personas, sobre todo en aquellas que viven en las principales ciudades.



Las tendencias de cuidados y hábitos saludables ha llevado a que los colombianos cada día sean más conscientes de dichas problemáticas y de la calidad nutricional de los alimentos que consumen, modificando así sus prácticas alimentarias.



Para ello es importante hacer un balance en la alimentación y el ejercicio, llevar una vida saludable implica una nutrición equilibrada entre proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales en el consumo diario de alimentos. Así como complementar los hábitos saludables con una rutina de ejercicio, se recomienda para ello mínimo media hora de actividad física diaria.



De acuerdo a la Secretaría de Salud de Bogotá, en la ciudad cinco de cada 10 mujeres y seis de cada 10 hombres realizan algún tipo de ejercicio, mientras que ocho de cada 10 son sedentarios.