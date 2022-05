Mascotas: ahora hay más animales que niños en los hogares 

Las mascotas cada vez son más frecuentes en las familias, llegando a niveles muy por encima del promedio histórico. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora hay más perros y gatos que niños.



(Lea: Casi 13 millones de colombianos comen dos o menos veces al día).

Colombia no es ajena a esta situación, según la doctora Myriam Acero Aguilar, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y autora del libro La familia multiespecie, perros y gatos compañeros.

Alrededor del 40% de los hogares colombianos reportan tener al menos un animal de compañía. Esto significa un cambio importante en la demografía del país. Así como una respuesta a la industria de las mascotas, que incentiva a tener una.

En Estados Unidos, el gasto anual para mascotas en el periodo 2019-2020 llegó a cerca de los 100.000 millones de dólares. La experta hace un llamado a la importancia de implementar prácticas de salud públicas relacionadas con el riesgo epidemiológico que puede darse de la convivencia de animales con humanos.

“El concepto tradicional de la familia humana ha cambiado: ahora, además de las familias conyugales, hay muchas otras formas de unión que también son categorizadas como familia. Teniendo en cuenta que también se establecen vínculos afectivos con otras especies, se viene reconociendo a los animales de compañía como parte de la denominada familia multiespecie”, asegura Acero.

Situación que ya ha llegado a otros niveles, como el jurisprudencial. No obstante, Acero indica que los perros y gatos no pueden verse como otro miembro más de la familia. Ellos merecen un trato diferencial no humanizado que reconozca las características y necesidades de cada especia.



(Además: Retorno a escuelas llevó al 16% la pobreza multidimensional).

"Es por esto que el concepto de familia multiespecie puede ser interesante, ya que hace énfasis en el reconocimiento de la naturaleza animal", explica.