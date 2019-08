Mauricio Ladino, atleta y entrenador de alto rendimiento

Se declara un apasionado y amante del deporte desde que encontró ahí una herramienta para transformar vidas, familias y sociedades. Capacitación continua para que esa pasión esté acompañada de formación académica y pedagógica.



Entrenador de atletismo de alto rendimiento de la Federación Colombiana de Atletismo y del Comité Olímpico Colombiano. Para explicar lo que para él es “correr”, se remite al escritor peruano Mario Vargas Llosa: “es un placer intelectual, el momento en el que me encuentro conmigo, donde mis ideas se aclaran y encuentro otras. Algo que me hace sentir vivo.



¿Qué significa entrenar hombres y mujeres?

​

Una gran responsabilidad pues la gente desea cumplir un objetivo, más allá de un resultado o una marca; es estar sintonizado con los objetivos de un corredor, es poner en escena los conocimientos y la experiencia para que una persona disfrute cada kilómetro, superando los retos de un deporte difícil.



¿Cuál es su pasión al correr con ellas?

Ver cómo sus vidas se transforma positivamente gracias a un trabajo en equipo, serio, permanente y cuidadoso. La alegría que genera ayudar a conseguir un sueño. Entender, los momentos de dolor, frustración, intentos de rendirse… al mismo tiempo adaptarnos y superar juntos dificultades.



¿Por qué cree que el deporte es fuente de inspiración?

​

Porque desde allí se logran muchas metas que parecen inalcanzables. Las personas se han dado cuenta que con esfuerzo y disciplina todo es posible, que no hay objetivo pequeño ni imposible. Al pasarlo al plano personal y profesional cambia el estilo de vida y la gente se siente capaz, campeona.



Para Ladino, una de las experiencias más gratificantes es “recuperar” a quienes por lesiones -propias de la actividad- creen que su carrera deportiva llegó al final. Con motivación y disciplina, han logrado lo que parecía imposible.



Estando al lado de una población disímil, la claridad es absoluta frente al servicio…



Vocación. Apoyar. Acompañar con amor a otras personas con el propósito de cumplir metas, objetivos, deseos... Pero también le apunta a que es un arte que requiere ponerle el corazón para generar felicidad, entender que se comenten errores pero que hay capacidad de mejorar gracias a las lecciones aprendidas y opiniones de los clientes.



Su diferencial en términos de servicio…

​

Considero a todos los atletas igual de importantes. Planifico un entrenamiento con base en fortalezas y debilidades que les permite lograr objetivos y sentirse orgullosas. Trabajo en equipo con entrenadores comprometidos y apasionados por el deporte.



¿Qué lo inspira?

​

La felicidad de las personas y sus familias a pesar de lo duro que es correr. Siempre sonríen y están motivadas para continuar, se sienten felices, plenos de conseguir la meta.



¿Cómo lograr disciplina si no hay jefes ni supervisores?

​

La pasión genera disciplina, no requiere jefes, pero sí de personas que apoyen y brinden armonía a lo que uno hace. Los objetivos de los atletas son mis propios objetivos y eso hace que cada día haya motivos para servir con pasión.



Lectura y atletismo, la combinación perfecta…

​

Correr me apasiona y leer un libro enriquece, se encuentra paz, es encontrarse con alguien que te habla, enseña, te transmite conocimiento; a través de la lectura he fortalecido mi pasión por el deporte.



¿Cómo gerenciar el cuerpo, cuando de deporte se trata sin que se convierta en trabajo?



Quienes practican deporte cambian su concepto de cuerpo, lo valoran y lo cuidan más, su autoestima crece. Se debe gerenciar cuidándolo, dándole descanso, la mejor alimentación, en muchos casos dejándolo en manos de profesionales que ayuden a que el organismo sea el que nos apoye a cumplir deseos. Cuidar el cuerpo debe ser un placer, no un trabajo.



Cuerpo sano, ¿mente sana?

Sin duda un cuerpo que funciona bien, que es motivo de autoestima, ayuda a que la mente funcione adecuadamente, los pensamientos se aclaran, se pueden tener grandes ideas y aclarar otras y el deporte es el mejor aliado.



¿Debo administrar mi organismo como una empresa?

​

Si, además necesario. Es importante, como lo es en una empresa, plantear un objetivo y estrategias; buscar los recursos humanos y económicos que mi cuerpo necesita para un adecuado rendimiento; esto hará que haya un perfecto engranaje para un excelente proceso y resultados.



Mauricio tiene claro que el deporte es una herramienta fundamental en el ser humano para la construcción de sociedad. Conecta con la naturaleza y a los seres humanos entre sí. Permite nuevas y divertidas vivencias alrededor del mundo.



“Encontrar en una actividad deportiva o física goce, pasión, salud y plena satisfacción, incentiva a cualquier generación a practicar deporte”, concluye Ladino, con la misma satisfacción cada que llega a la meta en una maratón.



Gabriel Vallejo

Conferencista internacional y experto en servicio y experiencia de cliente.

Especial para Portafolio