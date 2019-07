“Solo pensé: ¡gané el Tour de Francia!”, Egan Bernal

“Estoy muy contento. Quiero disfrutar. Esto es increíble. Geraint (Thomas) es una persona a la cual comparto mucho. Cuando me coge la mano y me sonríe, solo pienso: ¡gané el Tour de Francia!”, estas fueron algunas palabras de las declaraciones que dio el colombiano Egan Bernal, tras la premiación de la vigésima etapa del Tour en la que se consagró como líder de la competición a una jornada de que culmine el evento deportivo.



(Egan Bernal abraza la gloria).

“Traté de disfrutarlo al máximo. Me sentí muy bien. No sé si tener la camiseta amarilla da poder, pero lo hice bien, con un gran equipo”, agregó Egan, de 22 años.



(Los Campos Elíseos se preparan para la coronación de Egan Bernal).



El colombiano agradeció a su equipo por el apoyo. “En este Tour todo me salió perfecto. No solo hay que tener piernas, hay que tener suerte, que el equipo esté bien. Todo se dio a mi favor en este Tour”, manifestó el colombiano, visiblemente emocionado.



Finalmente agradeció a Colombia por los ánimos y el apoyo que le brindaron y dijo estar "súper orgulloso, de verdad. Estoy cada vez más orgulloso de ser colombiano”.