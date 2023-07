Lo que debe tener en cuenta para la Media Maratón de Bogotá

Este domingo 30 de julio se llevará a cabo la Media Maratón de Bogotá (mmB), una de las pruebas atléticas más icónicas de la capital y el país.



De acuerdo con las estadísticas del evento, en esta vigésima tercera edición están inscritos más de 38.000 corredores, 33.035 corresponden a Bogotá, 4.251 son de diferentes regiones de Colombia y 542 atletas extranjeros provenientes de 48 naciones del mundo.



(Vea: Cronograma de conciertos para el segundo semestre en Movistar Arena)

Recomendaciones de ingreso



La organización de la mmB dio a conocer los accesos y horarios que los corredores, acompañantes y familiares deben tener en cuenta.



El ingreso al parque estará abierto de forma habitual desde las 6:00 a.m. Una vez dentro, los atletas inscritos deben dirigirse a los filtros para acceso de corredores, los cuales les permitirán la entrada a la zona de calentamiento después de las 6:30 a.m.



En el caso de los espectadores en general, el ingreso a la plaza de eventos del parque estará habilitado después de las 10:30 am.

(Lea más: Coliseo Live inicia nueva fase con el nombre de Coliseo Medplus)

También se señala que los únicos accesos autorizados para el ingreso de atletas y de la audiencia a la zona de calentamiento son: Puerta de ingreso Avenida 68 con Calle 53, Puerta de ingreso Puente peatonal (Av.68 frente a la UDS) y Puerta de ingreso Av. 68 Calle 63.



Además, los corredores en silla de ruedas contarán con una entrada exclusiva para la salida, se trata de la esquina de la calle 53 con carrera 60.



El recorrido



Las vías por las que circulará el evento estarán disponibles de la siguiente manera:



21 KM: entre las 9:30 a.m. y la 1:00 p.m.

10 KM: entre las 10:30 a.m. y la 1:00 p.m.



Media Maratón de Bogotá Juan Diego Buitrago/ EL TIEMPO

La organización aclara que una vez se cumpla el horario, las vías serán habilitadas para el tránsito normal de los vehículos de manera progresiva, por lo tanto los corredores que se encuentren transitando fuera de los rangos de tiempo establecidos tendrán que continuar su recorrido por los andenes aledaños.



Tenga en cuenta que para poder identificar el acceso a su carril de salida, debe ubicar el pasacalle del mismo color de su número de competencia.

(Más noticias: ¿Los recuerda?: parques de diversiones que desaparecieron en Bogotá)

Artículos permitidos durante la competencia



- Canguros con botellas plásticas.

- Botellas plásticas de mano.

- Banderas (mientras su uso no obstaculice la visión de los demás corredores.

- Cámaras de acción y celulares.



PORTAFOLIO