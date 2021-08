Mejores bachilleres del país podrán ganarse un año de vivienda gratis

Estudiar y sacar un buen puntaje en el Icfes ya no solo otorga becas en las universidades del país, sino que también puede servir para vivir un año gratis en Bogotá o Chía. Luis Vargas es un ejemplo de ello, ya que, al haber logrado un puntaje perfecto en esta prueba saber, ahora vive en The Spot de Bogotá Centro.



Luis Vargas desde Puerto López, Meta hizo su Icfes y tuvo el mejor puntaje para iniciar sus estudios en la Universidad de Los Andes y también tener una gran experiencia al vivir gratis en The Spot, un complejo residencial para estudiantes y jóvenes profesionales en el centro de la capital de Colombia.



El joven tuvo un cambio de vida en el grado 11 cuando se fue de Medina, Cundinamarca y llegó a Puerto López a estudiar y también hacer labores en el campo, las cuales se volvieron más pesadas por el clima y la responsabilidad de sacar un buen puntaje en el Icfes.



Además, sin acceso a internet y sin computador, pero con un plan de datos en su celular, Luis empezó a estudiar para la prueba en la que tenía el objetivo de tener un buen puntaje que cambiaría su vida y le permitiría acceder a una educación superior, además de vivir en una ciudad con diversas actividades diferentes a las del campo.



Si bien el costo de vivienda es costoso para los estudiantes, ahora The Spot les ofrece esta alternativa a quienes tengan los mejores resultados en esta prueba de Estado, para que así ganen una experiencia en este espacio que ha llamado la atención en el centro de la ciudad y próximamente en Chía.



Los mejores estudiantes podrán llenar un formulario de The Spot y tener la oportunidad de ser seleccionados para vivir en este complejo, disfrutar de sus instalaciones, interactuar con diferentes personas y vivir sin la preocupación del pago de servicios, alimentación o vivienda.



“La idea es que los estudiantes se den cuenta de que ser juiciosos y estudiosos vale la pena y el esfuerzo que han hecho para estudiar lo puedan recompensar en The Spot y tener esta experiencia en Bogotá o Chía“, Manel Grau, socio y cofundador.



The Spot es una torre de 28 pisos situada en el corazón del centro capitalino, junto a la zona universitaria y de museos. En conjunto, el espacio de co-living dispone de una oferta de 315 apartaestudios (369 camas).



Este espacio está a la vanguardia y ofrece diferentes espacios para tener actividades grupales y de diversión, como también tiene lugares para actividades de concentración y estudio. Su ubicación está hecha para los estudiantes y profesionales en esta zona de Bogotá.



Sin duda es un llamado y una motivación no solo a obtener una beca de estudio, sino aplicar a esta oferta que es innovadora en el país para los jóvenes que quieren salir adelante, sumar experiencias, cambiar su vida y ser ejemplo, que el estudio y la disciplina dan buenos resultados y valen el esfuerzo y la pena.



Si quieres aplicar a la beca, puedes llenar los datos en este formulario:

https://thespotforliving.com/beca-de-alojamiento