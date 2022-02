Menos pruebas y control de brotes, cambios con endemia

Durante la última semana, el ministro de salud, Fernando Ruiz, afirmó que es posible que después de la variante ómicron en el país se presente una endemia prolongada del covid-19.

El jefe de la cartera de salud argumentó que "dada la gran afectación que tuvo esta nueva variante, lo que uno espera es que ya se dé una inmunidad natural generada y de alguna manera que el covid-19 se trasforme en el futuro en una enfermedad parecida a la influenza, donde se presentan picos a lo largo de los años".



Ante esta afirmación, Andrea Ramirez, médica salubrista y epidemióloga de la Universidad de los Andes, considera que en este momento no se puede hablar de esta fase. “Todavía estamos en la etapa aguda de la pandemia, lo que esperamos es pasarla y entrar a un periodo de transición y entender cuál será la prevalencia y los valores esperados de las infecciones a lo largo del tiempo", dijo.



También indicó que las variantes “hacen imposible pronosticar cuándo el virus será endémico, porque de aparecer otra seguirán existiendo picos de contagio”, aclaró.

Por el contrario, Jorge Martín, profesor Investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, señala que epidemiólogos ya preveían este escenario de endemia antes de la mención del Ministerio de salud.



“Esta es una situación que se preveía antes de que existiera el cuarto pico. Ante esto, el sistema de salud debe estar preparado ante la aparición de una nueva cepa, y puede que esta sea muy agresiva, por tanto los servicios deben adaptarse, abrirse más UCI y generar una atención con más cobertura”, indicó.



El experto sostuvo, además, que es necesario que se sigan creando más vacunas que sí prevengan la enfermedad. “Las vacunas que se crearon fueron de emergencia para detener el gran impacto de la mortalidad”, añadió.



Frente a la posibilidad de que este virus, en algún momento, sea declarado endemia, nace la pregunta de qué protocolo será asumido por el sistema de salud.



Así las cosas, Portafolio consultó con Gustavo Morales, quien fue superintendente de salud y expresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, quien afirmó que los recursos para el tratamiento del covid-19 serían asumidos por el Plan Obligatorio de Salud, POS, y no por el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME.



“Ya no estaríamos en situación crítica de pandemia. Entonces esta nueva enfermedad se incorporaría a los procedimientos habituales ya sistematizados del sector salud. De modo que los recursos para su tratamiento serían asumidos por Plan Obligatorio de Salud”, argumentó.



El experto explicó que el virus, sus tratamientos y demás, no se pagan con recursos del sistema de salud, sino que se costean, después de cierto umbral predecible con recursos del FOME.



Al ser parte el POS, la prima que se le da a las EPS mensualmente debe calcular el costo típico promedio del covid-19 en la población colombiana.



Además las aseguradoras son las que tendrán que establecer sus protocolos y la red prestadora para atender el POS.



Respecto a la misma inquietud sobre los cambios en el procedimiento de salud para esta enfermedad, Carlos Andrés Agudelo Restrepo, director de gestión científica, respondió que se harían menos pruebas para la detección del virus.



“Las pruebas diagnósticas en infecciones virales endémicas no son muy utilizadas en la actualidad, principalmente porque en su mayoría no tienen un tratamiento específico”, argumentó



Sin embargo, hizo una claridad frente a sí se halla algún tratamiento efectivo contra el covid-19. En este caso “podría ser útil hacer pruebas diagnósticas en personas enfermas para prescribir el tratamiento adecuado”, dijo.



Por otro lado, Leonardo Briceño, jefe de Salud Pública Escuela de Medicina Universidad del Rosario, señaló que es importante que las empresas inviertan en salud ocupacional, “enfocado en prevenir riesgos biológicos”, dijo.



Además, resaltó que es posible que se retire el uso del tapabocas en espacio público. “Se seguiría usando la protección respiratoria en sitios con alta exposición como en el sistema de salud”.



