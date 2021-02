MET Community, una nueva generación que apuesta por la innovación

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, MET Community y Bancolombia organizan el Programa Liderazgo Emprendedor (PLE) que se realizará a partir del 17 de febrero y que contará con un grupo de expertos, formadores y colaboradores internacionales del más alto nivel.



El lanzamiento del PLE se realizará el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con un evento denominado “Innovación y talento del Futuro: Niñas STEAM”, que iniciará a las 11 am y tendrá una duración de una hora.



Los expertos a cargo de esta charla son Yanire Braña, CEO MET Community; Jorge Ospina, Vicepresidente de Tecnología de Bancolombia y Juan Carlos Garavito, CEO de Clarke Modet. Ellos compartirán casos de éxito de niñas emprendedoras colombianas y resaltarán la importancia de continuar empoderándolas a través de la educación.



El Programa de Liderazgo Emprendedor (PLE), tiene una duración de tres meses y está dirigido a mujeres emprendedoras, empresarias o gestoras de negocios que cuentan con una idea o proyecto emprendedor y que desean aportar valor a la sociedad de una forma diferente e innovadora, impactando de forma positiva en su entorno.



El programa tiene el objetivo principal de empoderar a todas las participantes mediante el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para impulsar sus negocios de forma exitosa y con un impacto social y sostenible. “En Bancolombia estamos convencidos de que el bienestar económico de las mujeres impulsa un círculo virtuoso del que la sociedad entera sale beneficiada. Por eso impulsamos programas de formación para el desarrollo de habilidades que les permitan competir en igualdad de condiciones y a la vez las empoderen a declarar lo que quieren ser y a materializar los pasos que se requieran para hacerlo realidad”, resalta Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia.



Esta nueva edición del programa, que se lanza en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ofrece talleres y asesorías guiadas por un grupo de expertos y líderes internacionales, acceso a contactos estratégicos y una certificación final. Las participantes cuentan con una plataforma virtual en la que se incluye el material de apoyo, videos, plantillas y tutoriales.



Algunos de los formadores y participantes que estarán a cargo del PLE son Yanire Braña, CEO MET Community; Sixto Arias, CEO de Capaball; Carolina Angarita, vicepresidenta de Discovery Colombia; María Paula Duque, vicepresidenta de Avianca; Lina María Montoya, directora de la Fundación Bancolombia, José Félix Etchegoyen, director del IFC, Betilde Muñoz, directora de Inclusión en la Organización de Estados Americanos, entre otros reconocidos expertos internacionales.



El Programa Liderazgo Emprendedor cuenta además con el apoyo de entidades internacionales referentes como ClarkeModet, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.



EXPERIENCIAS DE ALGUNAS EMPRENDEDORAS



“Mi experiencia en el programa de formación de MET fue enriquecedora y se resume en tres grandes palabras; el aprendizaje, las personas y la oportunidad. Aprendí cosas nuevas que me han ayudado en mi proyecto de emprendimiento, encontré desde las manos amigas para compartir, discutir, hacer proyectos y ver otros puntos de vista, sentí el amor de cada una de las chicas del programa de formación, estudiantes, tutores, colaboradores y maestros; y tuve la oportunidad de hacer nuevos enlaces, amistades y de abrir los ojos hacia nuevas oportunidades de negocio, todo esto solamente invirtiendo mi tiempo” dice Diana Vargas, Legal Partner.



“El Programa de Liderazgo Emprendedor me permitió revisar aspectos clave como la comunicación, el enfoque general que me motiva a avanzar, temas normativos y financieros, la preparación de pitch, y sobre todo, me conectó con otras mujeres emprendedoras de quienes recibí amistad, apoyo, ideas nuevas, y el ejemplo de tenacidad, compromiso y entrega total a los proyectos. Hoy me siento un escalón más arriba, más segura de continuar trabajando en mi idea, entendiendo que estoy en un proceso de continua evolución”, dice Adriana Molina, Tuuma.