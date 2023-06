Final Millos - Nacional: así puede conseguir boletas para los partidos

Millonarios vs. Nacional

La esperada final del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional ha causado furor para en los hinchas de ambos equipos dado la instancia del torneo, la disputa por la estrella de mitad de año y la rivalidad deportiva entre ambas instituciones.

La efervescencia de los partidos definitorios de la Liga Betplay 2023-I ha sido tal que la boletería se encuentra agotada. Pero hay esperanza.



Todavía habría posibilidad para que se puedan adquirir entradas para ver los partidos, tanto en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, como en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

Partido de ida

En el caso de la boletería para el primer partido, Atlético Nacional informó que la plataforma en la cual los hinchas pueden adquirir su boletería se encuentra saturada, por lo que no habría información si la taquilla realmente se agotó.



¡BOLETERÍA YA A LA VENTA! 🎫🇳🇬



Compra tu boleta únicamente en #SiempreVerdolaga ➡️ https://t.co/fk0p8EmRru



¡Mañana el Atanasio será una fiesta! 🏟️🎉🟢⚪️



Ten cuidado con tu QR, no se lo pases a nadie y llega temprano para no tener dificultades al ingreso 🏟️🚶🏾#JuntosPorLa18… pic.twitter.com/cTFsFUZoEy — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 20, 2023

Por lo tanto, si busca adquirir su boleta, tendría que estar pendiente del funcionamiento de esta página para adquirir su boleta lo más pronto posible.

La boletería se podrá adquirir en la plataforma Siempre Verdolaga, la taquilla oficial del equipo verde, a la que podrá ingresar en este enlace.

Partido de vuelta

Para el partido decisivo, Millonarios aseguró que la boletería general se agotó poco tiempo después de su lanzamiento a la venta.



¡Estamos listos para la Gran Final! 🎫🏟️💙⚽️



▶️ Abonados ya pueden ingresar para hacer sus recargas en https://t.co/AR7qX6DtJC



▶️ Boletería suelta a partir de mañana lunes. Toda la información de horarios de venta por nuestras redes oficiales. pic.twitter.com/OZwHtdYZMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 19, 2023

No obstante, desde la institución bogotana se menciona que, dado el caso que los abonados no hagan el recargo de su boleta para asistir al estadio, esa taquilla no adquirida quedaría remanente y, por lo tanto, disponible para venta para el público general.

Comunicado Oficial sobre la Boletería de la Gran Final. pic.twitter.com/hS6TzKSPwg — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 20, 2023

Desde Tuboleta, empresa responsable de la venta de boletería de Millonarios, aseguró en su página web que los "abonados de cuadrangulares tienen puesto y precio garantizado hasta el jueves 22 de junio a las 23:59 pm, después de la fecha estipulada no tendrán garantizados ni precio ni silla y deberá adquirir sus boletas según disponibilidad".



El partido de ida se disputará este 21 de marzo en la capital antioqueña, a las 8:00 p. m. y el partido de vuelta se jugará en Bogotá el próximo 24 de junio, a las 7:00 p. m.

Ojo con la reventa

Por el lado de Millonarios, la institución aseguró que hay que tener cuidado con la reventa de boletería, pues es común que las boletas a revender tengan precios inflados a comparación de su costo original, además, podría dificultar el ingreso al estadio.



"Recomendamos a toda nuestra afición no comprar boletería en la reventa, ya que todas las boletas son digitales con código único QR de entrada y validación".



Según se ha conocido, se están vendiendo boletas en reventa desde 500.000 pesos hasta 1'000.000 de pesos.



