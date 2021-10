Mini quiere ‘electrizar’ el mercado de vehículos

Archivo particular

Autogermana, representante de las marcas de BMW Group, presentó el Mini Cooper SE, 100% eléctrico que entrega una potencia de 184 CV; trae tracción delantera, marca de la casa, y un innovador sistema de dinámica de conducción con control de deslizamiento integrado.



La batería de ion-litio, exclusiva del Mini Cooper SE, le dota de una autonomía de 235 a 270 kilómetros. Esta batería está alojada en el suelo del vehículo, en una posición baja, de tal forma que no limita el volumen del maletero.



“La marca ya prevendió más de 40 Minis eléctricos, pero además ya hicimos un nuevo pedido y los tendremos pronto”, explicó el gerente de Mini, Alejandro Millán.



El precio del Cooper SE eléctrico es $161,9 millones.



En lugar de un motor gasolina, bajo el capó del nuevo MINI Cooper SE hay un propulsor eléctrico. La unidad compacta que integra la gestión electrónica del motor y la transmisión está situada en una sólida estructura tubular en la sección frontal del bastidor. La batería de alto voltaje, con una configuración exclusiva para este modelo, está compuesta por celdas de iones de litio divididas en 12 módulos, que forman una unidad en forma de T posicionada en el suelo del vehículo, con una capacidad energética bruta de 32,6 kWh.



El motor eléctrico no es solo más pequeño, sino mucho más ligero que uno de combustión, por lo que tiene buena parte de culpa del armonioso reparto de pesos del nuevo MINI Cooper SE. Junto al bajo centro de gravedad, dota a este modelo eléctrico de un comportamiento ágil y fácilmente controlable incluso en curvas tomadas a alta velocidad.



El nuevo MINI Cooper SE también ofrece un poderoso agarre al asfalto, sobre todo gracias a la posición de su batería de alto voltaje, colocada en los bajos del vehículo, entre los asientos delanteros y bajo los traseros. Gracias a esta disposición, la capacidad del maletero no se resiente en absoluto respecto a los modelos de combustión tradicional. Como en los MINI de 3 puertas con motor de combustión, el volumen del maletero es de 211 litros, ampliable a 731 litros con los asientos traseros abatidos. Solo existe una pequeña diferencia de medidas entre ambos modelos: para seguir contando con una buena distancia libre al suelo para la batería de alto voltaje, la carrocería del nuevo MINI Cooper SE está 18 milímetros más alta que en los modelos de combustión tradicional.



Todos los componentes del sistema de propulsión eléctrico están protegidos mediante elementos específicos de la estructura del chasis, y se desactivan de forma instantánea en una colisión. El concepto de seguridad del nuevo MINI Cooper SE cumple con las altas exigencias del Grupo BMW, que van mucho más allá de las obligaciones legales. El sistema electrónico está protegido por el soporte del paragolpes y el bastidor que aloja el motor, ambos reforzados; mientras la batería de alto voltaje está resguardada por una sólida plataforma.



DATOS TÉCNICOS



Motor eléctrico

Potencia Nominal: 184 hp

Par Motor Máximo: 270 Nm

Velocidad Máxima: 150 km/h

Emisiones de CO2: 0 g/km

Tipo de Batería/Capacidad Neta Batería: Li-Ion/28.9 kwh

Tiempo de Carga (con toma de enchufe doméstica): 4.2 hrs Aprox.

Autonomía Eléctrica (NEDC): hasta 200 km