Así avanza la movilización de taxistas este 9 de agosto

Para este miércoles 9 de agosto está convocada una movilización de taxistas en las principales ciudades del país como protesta al alza de los precios de la gasolina, entre otros puntos como la tarifa dinámica para servicios de taxis y reclamos por la presencia de aplicaciones tecnológicas.

(Taxistas convocan a paro este 9 de agosto: ¿cuál es la razón?).



Las manifestaciones que estaban programada para las 5 a.m. no han comenzado y las autoridades no reportan afectaciones de movilidad en las vías de las ciudades en las que está convocada la protesta.

En Bogotá el punto de partida sería el deprimido de la calle 94. Además habría bloqueos y plan tortuga en Av Ciudad de Cali con 26, la Calle 13, la Calle 80, el Monumento de Banderas y los portales Transmilenio del norte, Tunal, 20 de Julio y Usme.

En Medellín, el punto de encuentro será en La Alpujarra y la Glorieta de la Av 33.

Por su parte en Cali, el sitio de concentración será el CAM y Glorieta de SAMECO.

En Cartagena, los taxistas iniciarían la jornada de protesta en San Felipe, Sociedad Portuaria, Bocagrande, Aeropuerto Rafael Nuñez, Ceballos, Terminal de Transportes y Bomba El Amparo.

TransMilenio, así como los principales sistemas de transporte no reportan cierres y todo avanza con tranquilidad en el inicio de la jornada.

Minuto a minuto

12:20 a.m. El plan tortuga en Cartagena afecta la movilidad en varios puntos.



Hay concentraciones en siete tramos de la ciudad: Terminal de transportes, Bomba del Amparo, Bocagrande, Mercado de Bazurto, Glorieta frente al Castillo de San Felipe, Cuatro Vientos, Mamonal.

11:00 a.m. Se reportó un disparo con arma traumática al equipo periodístico de EL TIEMPO en Medellín.



El hecho ocurrió en la avenida Las Palmas, uno de los puntos de concentración de los taxistas, en donde también se registró el ataque a taxis que no hicieron parte de la movilización.

10:00 a.m. En Medellín se registran alteraciones de orden público en la avenida Las Palmas por manifestantes que están pinchando las llantas de los taxistas que no se unieron a la protesta y que están prestando el servicio.

Taxistas se movilizan por la carrera 30, sentido sur. César Melgarejo / EL TIEMPO

9:30 a.m. En la capital del país, los manifestantes se movilizan a la altura de la carrera 30, a la altura de la calle 63, en sentido norte- sur.



Luego de que las autoridades de tránsito se llevaran algunos automóviles en una grúa, los conductores pidieron que se respetara su derecho a la protesta.

8:30 a.m. Se reportan las primeras afectaciones de movilidad en Bogotá. A esta hora, varios manifestantes se reúnen en los puntos de concentración y hay afectaciones en la movilidad de la capital.



El gremio de taxistas se manifiesta sobre la calle 6 con Av. NQS, sentido Occidente-Oriente. Se genera afectación del carril lento de la calzada.

Taxistas.

7:45 a.m. Un grupo de taxistas se reúne en el barrio la Castellana, en Bogotá, a la espera de iniciar un plan tortuga por la carrera 30.

Un grupo de taxistas se reúne en el barrio la Castellana, en Bogotá. Mauricio Moreno

7:30 a.m. Inicia plan tortuga en Cartagena y Medellín. La autopista Medellín- Bogotá está bloqueada y no hay paso en ningún sentido. Agentes de movilidad hacen presencia en el lugar para intentar evitar el caos en la movilidad.

En Cartagena, varios manifestantes con camisetas blancas se reúnen en las inmediaciones al aeropuerto Rafael Núñez.

7:20 a.m. Se reportan manifestaciones en Bucaramanga. Varios taxistas se concentran entre Floridablanca y Piedecuesta en un plan tortuga. Usuarios en redes sociales han denunciado que se están quemando llantas y que varios puntos de la ciudad están afectados.

7:00 a.m. Varios taxistas hacen plantón en Cali. Los manifestantes se reúnen en el Centro Administrativo Municipal. Hay paso a un solo carril en este punto de la ciudad.



4:04 a. m. Comienza operación de TransMilenio. No se presentan novedades que afecten los desplazamientos a bordo del Sistema.

⏰ 4:04 a. m. 🏙️



Ahora mismo comienza una nueva jornada de operación de #TransMi 🚍🚏



A la hora no se presentan novedades que afecten tus desplazamientos a bordo del Sistema ☑️💟



Recuerda planear tus viajes con antelación desde nuestra #TransMiApp 🫶📲 pic.twitter.com/T9eK8x984e — TransMilenio (@TransMilenio) August 9, 2023

