Minuto a minuto de jornada de marchas de apoyo a reformas de Petro

Las centrales obreras y el sindicato de educadores convocaron a una movilización este miercoles 7 de junio como muestra de apoyo al paquete de reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro que están siendo discutidas en el Congreso de la Republica.

Mediante un comunicado oficial, Mauricio Martínez, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) explicó que este miércoles se llevarán a cabo varias marchas en diferentes ciudades del país.

2:30 p.m.: Francia Márquez habló desde la Plaza de Nariño



La vicepresidenta Francia Márquez llegó hasta la Plaza de Nariño con Alexander López, presidente del Congreso, y envió un mensaje a todos los asistentes de las manifestaciones:



“Colombia, estos días de gobierno no han sido fáciles, ni para el presidente ni para mí, pero aquí estamos firmes”, comentó la vicepresidenta.

2:00 p.m.: se reanuda el tráfico en Medellín y Bogotá



Las autoridades confirmaron que a partir de este momento la línea 2 de buses normaliza su servicio entre Universidad de Medellín y Aranjuez, en Medellín.



Por su parte, en Bogotá se restableció el servicio en las estaciones de:



- Museo Nacional

- San Diego

- Las Nieves

- San Victorino

- Museo del Oro

12:55 p. m.: Petro también hizo un llamado a los ministros a defender su gobierno



"De ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia, discutiendo, gobernando, todo ministro que no haga caso se va. Es el cumplimiento del programa de gobierno. Cada asamblea popular reunida en los municipios debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz", sentenció el mandatario.

12:45 p. m.: presidente Petro anunció dos nuevas reformas



El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que las reformas sociales van a seguir y que el siguiente semestre llegarán al Congreso de la República las reformas a la Ley 30 y a los servicios públicos.



"Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia", aseguró el jefe de Estado.



12:40 p. m.: Petro volvió a hablar de 'golpe blando'



El presidente Gustavo Petro ha manifestado en las últimas semanas la supuesta intención de un "golpe blando" a su gobierno.



“Se llama a eso un golpe blando, un golpe de Estado, un golpe contra la voluntad popular. Pedro Catillo estaba solo, aquí le decimos a quienes están impulsando esa estrategia: Petro no está solo”, dijo el mandatario.

12:30 p. m.: Gustavo Petro dio su discurso en la carrera Séptima



Petro se refirió en defensa a las reformas que planeta su gobierno y también a los últimos episodios por los que ha atravesado.



“(…) destruirlo en la Comisión de Acusaciones para hacer lo que se hizo en el Perú; es decir, llevarlo a la cárcel y cambiarlo por un nuevo presidente no elegido por el pueblo que sería el que van a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República”.

12:10 p. m.: 'Gracias Colombia por acompañar al gobierno del cambio', Francia Márquez



La vicepresidenta dijo que seguirán construyendo un país diferente, en donde todos tengan derechos y garantías.



“Gracias Colombia por acompañar al gobierno del cambio, gracias por la firmeza, por la dedicación, por el compromiso. Aquí estamos con la dignidad que siempre nos ha caracterizado, defendiendo los derechos de nuestra gente, del país, de los más excluidos y marginados”, sentenció la mandataria.

12:00 p. m.: presidente Petro ya está en las manifestaciones



Desde las 12:00 del mediodía, el presidente Gustavo Petro hizo su aparición en la carrera séptima para unirse a las manifestaciones que apoyan las reformas propuestas en su gobierno.



Se dice que el mandatario marchará hasta una carpa que está instalada cerca a la Plaza de Bolivar, en donde daría un breve discurso sobre la 1:00 p.m..

11:55 a. m.: Francia Márquez se unió a la marcha en Bogotá



La vicepresidenta Francia Márquez y el presidente del congreso, Alexander López, se unieron a los manifestantes que caminan por el centro de Bogotá, hacia la Plaza de Bolívar.



11:45 a. m.: actualización de movilidad en Bogotá y Medellín



En la capital de Antioquia se presenta un cierre en la calle 44 con carrera 51, a la altura de Bolivar. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas.



Por su parte, en Bogotá se reporta la suspención de la flota de TransMilenio en la zona centro y las estaciones afectadas son:



- Museo Nacional

- San Diego

- Las Nieves

- San Victorino

- Museo del Oro

11:40 a. m.: en Barranquilla piden la renuncia del fiscal Francisco Barbosa



Lo que hasta ahora avanzaba como una movilización, se convirtió en un plantón pacífico al frente de la Fiscalía del Atlántico, en donde los manifestantes piden la renuncia del fiscal Francisco Barbosa.



“¡Fuera, fuera, fuera el fiscal de bolsillo! Defendemos unas reformas, no defendemos un presidente”, dice uno de los voceros a bordo de un trailer.

11:15 a.m.: no hay servicio de TM en el centro



TransMilenio informa que por movilización en el sector del centro de Bogotá no hay paso de buses del sistema de transporte.



Además, reporta cierre en la estación Museo del Oro, ubicada en la avenida Jiménez con carrera Séptima.

11:15 a. m.: ministros del gobierno Petro marchan a esta hora en Bogotá



La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se unieron a la movilización en Bogotá.



Cabe recordar que el propósito de la movilización es apoyar los proyectos que se impulsan desde esas carteras: reforma a la salud y reforma laboral.

10:50 a. m.: comenzaron las movilizaciones en Medellín



Los manifestantes salieron desde el parque de Las Luces y caminan hacia el centro de la ciudad.



Unas 1.000 personas con pancartas y arengas comenzaron a marchar, algunos hasta el parque de los Deseos para unirse a los otros marchantes y otros, como el sindicato de maestros, irá hasta la sede de ADIDA, en el Centro.

10:35 a. m.: cierre de cuatro estaciones de TransMilenio en Bogotá



Las autoridades confirmaron el cierre de 4 estaciones de Transmilenio en el centro de la ciudad, debido a las manifestaciones que se adentan en la capital. Las afectaciones serán en los puntos de:



- Museo Nacional

- San Diego

- Las Nieves

- San Victorino



10:25 a. m. manifestantes avanzan por las calles de Cali



Desde puntos como la Universidad del Valle y el Parque de las Banderas salieron cientos de personas en las movilizaciones convocadas por centrales obreras, que están programadas para finalizar en la Plazoleta de San Francisco, en el centro de la capital del Valle del Cauca.

10:20 a. m.: en Barranquilla hay afectaciones en el sistema de Transmetro



Se reportan cierres sobre la troncal Murillo, por donde los manifestantes avanzan con banderas y pitos. El punto de encuentro fue la Sede del Sena.

10:05 a. m. avanzan las movilizaciones en Cali y Barranquilla



Usuarios en redes sociales compartieron videos de las marchas en las diferentes ciudades y de las pancartas alusivas al apoyo a las reformas del gobierno Petro.



En Cali, cerca de 200 personas caminan desde Universidad del Valle, sobre la calle 5, hasta la Gobernación del Valle del Cauca.

10:00 a. m.: bloqueos sobre la calle 24



La manifestación genera afectación vial sentido norte-sur en la carrera Séptima con calle 24. Se mantiene el bloqueo en ese mismo sentido a la altura de la calle 36.



Según reporte de la Secretaría de Movilidad el tráfico se está regulando en la calle 39.

10:00 a. m.: presidente Petro se pronunció frente a las manifestaciones



El mandatario compartió un video de las movilizaciones en Bogotá y dijo que "el pueblo se respeta".



Dentro de su publicación también dijo que "este es el pueblo que crecerá y crecerá para demandar sus derechos. No más injusticia social".

¿Que nos quedamos solos?



Este es el pueblo que crecerá y crecerá para demandar sus derechos. No más injusticia social. El pueblo se respeta. pic.twitter.com/AVFqgbE7eh — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2023

9:30 a. m.: cierre en la carrera Séptima



Se encuentra cerrada la carrera Séptima a la altura de la calle 36 en ambos sentidos.

9:10 a. m.: desvíos en la calle 47 en Bogotá



Se llevan a cabo desvíos de servicios duales en sentido norte-sur por la calle 47 al occidente, luego la carrera 13 y finalmente toman la calle 34. En sentido sur-norte desvío de ciclorruta por la calle 26, toman Caracas al norte y suben por calle 45 para retomar carrera Séptima.

9:00 a. m.: empieza la concentración en el Parque Nacional



Las centrales obreras citaron a los manifestantes al Parque Nacional desde donde saldrán hasta la Plaza de Bolívar. El presidente Petro señaló que no recibirá a los marchantes en el balcón presidencial sino que esta vez marchará con la comunidad.

8:55 a. m.: manifestantes ya se reunen en Cali



Con pancartas, banderas y camisetas de Colombia han llegado los manifestantes hasta el Parque de Las Banderas, en Cali, para iniciar con las movilizaciones.

8:40 a. m.: estudiantes del Sena se unieron a la movilización



Los manifestantes se reunieron en Chapinero y caminan hacia el Parque Nacional para llegar hasta el punto de encuentro.



Según el servicio informativo de City TV, la carrera Séptima ya está bloqueada en sentido norte- sur.

8:30 a. m.: el presidente Gustavo Petro marchará en Bogotá



Fuentes oficiales en el Palacio de Nariño confirmaron que el presidente se unirá a las movilizaciones sobre la 1:00 p.m.



8:00 a. m.: se iniciaron las marchas en Bogotá



Se reportan movilizaciones en la carrera séptima con calle 57. TransMilenio reporta afectaciones en sentido norte -sur.



Otros manifestantes se reunen en frente del Parque Nacional.



7:00 a. m.: Bogotá dispuso 400 funcionarios para garantizar la sana convivencia en las marchas



325 gestores de convivencia, 70 policías de tránsito y 60 agentes civiles estarán distribuidos por toda la ciudad para garantizar las movilizaciciones pacíficas y la movilidad en la capital.



Todas las unidades estarán conectadas al Puesto de Mando Unificado Distrital.



