Minuto a minuto del paro nacional de este jueves

Llegó el día. Luego de varias semanas de convocatoria llegó la hora cero de las movilizaciones nacionales contra el Gobierno.



Desde tempranas horas del día arrancaron las marchas y protestas en las principales ciudades. Así avanza la jornada.



(Tensión en Colombia por paro nacional contra el Gobierno).



Vea el minuto a minuto de este paro en todo el país.

BOGOTÁ



Entran a Bogotá manifestantes de Mosquera (9:40 a.m.)



Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad registran la llegada de manifestantes de Mosquera a Bogotá, que ingresan por la calle 13. Bloqueo vial en el sentido occidente-oriente.



Manifestaciones en la Universidad Distrital sede calle 40 (9:09 a.m.)



Se presentan manifestación con afectación vial en la carrera 8 con calle 40 por el aforo aproximado de 100 personas que marchan por ese punto.



Por otro lado, en la troncal Caracas, por las manifestaciones se dejan de atender estaciones desde la calle 76 a la 34. Flota troncal inicia retornos en estaciones Héroes y calle 26.



Municipios de Cundinamarca se unen al paro (9:00 a.m.)



Municipios de la Sabana, como Guasca, Tabio, Tenjo, Tocancipa, Cajica y Chía se encontrarán a las 11 a.m. en el puente del común para llegar a la Plaza de Bolívar. Avanzan movilizaciones de los participantes.



Afectaciones de movilidad en el Portal de Suba (8:50 a.m.)



TransMilenio informó que se mantienen los bloqueos en la entrada del portal de Suba, tazón por la cual se detiene la flota, se cancela alimentación y se dejan de atender estaciones Humedal Córdoba, Niza, Av. Boyacá, Gratamira, 21 Ángeles, Transversal 91, Campiña y Portal Suba. Flota troncal retornos en Puente Largo.



Más estaciones de TransMilenio cerradas (8:35 a.m.)



El sistema TransMilenio reporta cierre del Portal Américas y de las estaciones: Patio Bonito, Biblioteca, Trav 86. Flota hace retorno en Banderas.

📍Portal Américas: Por manifestación se cierra Portal y se dejan de atender estaciones: Patio Bonito, Biblioteca, Trav 86. Flota hace retorno en Banderas



📍Patio 191 (norte): Habilitado el paso en Autopista Norte. Se mantiene concentración en el patio — TransMilenio (@TransMilenio) November 21, 2019

Bloqueo en el Portal Usme (8:30 a.m.)



Manifestantes bloquean salida del Portal de Usme, al sur de Bogotá.



El Esmad llega a Suba y la autopista Sur (8:19 a.m.)



Se reportan enfrentamientos en estos puntos entre manifestantes y la fuerza pública.



Inician marchas en Usme y Suba (8:00 a.m.)



Grupos de manifestantes comenzaron a marchar desde la Avenida Boyacá con Avenida Caracas, en el sector de Yomasa (Usme). Así mismo, inicia recorrido un grupo de personas sobre la Avenida Suba con Carrera 103B.



Se registran disturbios (7:35 a.m.)



Debido al cierre de algunas estaciones de TransMilenio, se registran enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en la calle 27 sur con carrera 10. Usuarios de Transmilenio han debido desocupar los vehículos y seguir su camino a pie.



También, se presentan bloqueos intermitentes en la autopista sur- sector de El Perdomo sentido sur norte y la troncal de la Carrera 10 no está funcionando.

Cerrado el portal 20 de julio (5:05 a.m.)



Desde las 5:00 a.m. se registraron bloqueos a la salida del portal 20 de Julio. Vehículos impiden la salida de los móviles en semáforos llegando a la carrera décima en sentido sur-norte.



Para facilitar la operación de la troncal, se están realizando retornos en la estación Bicentenario (altura de la calle sexta con carrera décima).



Por ahora no se está prestando servicio en estaciones Country Sur, Primero de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo al norte, que son las más cercanas al portal.

CALI



Quema de llantas en vías (7:30 a.m.)



En Cali el paro comienza a generar problemas de movilidad. En la estación Universidades del MIO hay bloqueos de las vías por parte de manifestantes. Unos metros más adelante, en las vías aledañas a la Universidad del Valle, también hay concentraciones de estudiantes y bloqueos de las vías.



En el sector de Sameco, unas 500 personas bloquean las vías, donde han quemado llantas. Sobre las salidas a Yumbo y Palmira también hay bloqueos.



Daños a cámaras de seguridad (9:22 a.m.)



Encapuchados, en cercanías a Univalle, derrumban la cámara de fotomulta de la Calle 13 con Carrera 100. Se registran algunos desórdenes en la capital del Valle del Cauca.

MEDELLÍN



Inician las marchas pacíficas (8:00 a.m.)



Estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Nacional se concentran para salir hacia el punto de encuentro en Punto Cero. Con banderas, pancartas, arengas y cantos empezaron la manifestación.

#Paro21DeNoviembre | Estudiantes marchan en #Medellín → La movilización en la ciudad está programada para que tenga una continuidad de doce horas. Vía @ColombiaET pic.twitter.com/PeA7eIVlus — Portafolio (@Portafolioco) November 21, 2019

Cierran tramo de la línea 1 del metroplus (8:40 a.m.)



El sistema Metro de Medellín informó que debido a las manifestaciones se decidió suspender la operación en un tramo de la línea 1 del Metroplús. De esta manera, solo operará entre las estaciones UdeM - Industriales, Hospital - Aranjuez.

RESTO DEL PAÍS



Bucaramanga (8:30 a.m.) Se concentran los manifestantes en la Universidad Industrial de Santander y el Hospital Universitario de Santander.



Montería (9:17 a.m.) Inicia masiva movilización. Obstaculizado el paso norte-sur de Montería.