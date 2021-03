Mitos y verdades sobre los licores que más consumen los colombianos

Consumir cerveza o cualquier otra bebida alcohólica para celebrar las fiestas familiares, las festividades de fin de año o los logros de nuestros seres queridos es una tradición que llevan en la sangre los colombianos y que ni siquiera la pandemia, con sus limitaciones, ha logrado apaciguar.



De hecho, según un reciente informe de la firma Global Drug Survey, Colombia se encuentra entre los 25 países que más toman licor en el mundo. Además, datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que el país registra un consumo anual per cápita de 6,2 litros de alcohol puro, superando a naciones como Costa Rica o Cuba.



Para Alexandra Escobar, directora de mercadeo de Nueva Botella, tienda online de licores con operación en Rappi, Domicilios.com, iFood y otras plataformas, si bien la pandemia cambió la forma de disfrutar las fiestas en el país, el consumo de bebidas alcohólicas sigue siendo una constante entre la gente, ya que las personas encuentran en ellas el camino para compartir con su pareja, su núcleo familiar o simplemente, olvidarse de las obligaciones diarias.



Incluso, según Escobar, su posicionamiento en la mente de los colombianos las ha convertido también en tema de charlas y conversaciones sobre su origen, calidad y diversidad de sabores. Pero, ¿cuáles son esos mitos y verdades más frecuentes que surgen entre la gente alrededor de sus bebidas alcohólicas favoritas? Aquí la respuesta:



1. ¿El ron tiene un sabor dulce? Falso. Aunque el ron sea hecho a base de caña de azúcar, su sabor no es dulce, pues para tener la bebida final esta debe pasar por un proceso de destilación, lo que hace que el azúcar se convierta en alcohol y en este proceso, el azúcar pierde su dulzura.



2. ¿La cerveza en lata es de mayor calidad que la de botella? Verdadero. La mejor forma de preservar la cerveza es dentro de una lata, pues la bebida no tiene contacto con la luz y la oxidación es menor.



3. ¿El hielo hace que un trago de ginebra se agüe? No. Entre más hielo tenga el vaso o la copa, más fría y por ende más tiempo se conservará la ginebra.



4. ¿El ron dorado y blanco saben diferente? Sí. Cada ron tiene un sabor diferente, ya que fueron sometidos a distintos procesos de destilado y de añejamiento. Por ejemplo, el ron dorado tiene ese color debido a que es más añejo que el blanco.



5. ¿Todos los aguardientes tienen el mismo sabor? Mentira. No todos los aguardientes saben igual. En Colombia, esta bebida se fabrica en 15 departamentos y ninguno de ellos se parece entre sí.



6. ¿Las cervezas oscuras tienen más grados de alcohol? No. Los grados de alcohol no se miden por el color de una cerveza, sino por los azúcares fermentables que contenga la receta.



7. ¿El whisky no se debe tomar en copas? Falso. Aunque para los colombianos es extraño ver un whisky en una copa, en Escocia se acostumbra a tomar este licor en copas llamadas Quaich y sin hielo.



8. ¿La ginebra es inglesa? Mentira. Tal vez muchos asocian esta bebida con la Reina Isabel II, pues se dice que ella toma un cóctel de ginebra diario. Sin embargo, este trago es de origen holandés y fue creado por un médico a mediados del siglo XVII con el fin de curar problemas de riñón.



9. ¿El precio del whisky indica la calidad de la bebida? No. La calidad del whisky no la da el precio, pues hay licores de este tipo muy buenos en el mercado y económicos. Lo que le otorga el valor a esta bebida es el envejecimiento.



10. ¿El aguardiente no es 100% colombiano? Verdadero. El aguardiente tiene una historia muy larga, pues existe desde las antiguas civilizaciones. Sin embargo, es una bebida que representa la cultura colombiana debido a que simboliza la alegría y el espíritu fiestero.



De acuerdo con un análisis de Nueva Botella, tienda online con operación en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y que en el 2020 logró un crecimiento del 20 %, se calcula que los colombianos beben alrededor de 8,7 millones de litros de aguardiente al año.



Además, según cifras de Euromonitor, Colombia es el tercer país más tomador de cerveza de América Latina con un registro de consumo anual de 51,4 litros por persona, sólo superados por México y Brasil.