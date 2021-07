Lo que debe saber de Moderna, la vacuna que ya está en Colombia

El pasado domingo 25 de julio, Colombia recibió 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna, con el que se amplia el proceso de vacunación en el país, sumándose a las dosis de Janssen, AstraZeneca, Pfizer y Sinovac.



Entre las características más importantes de esta vacuna es que es ARN mensajero (ARNm), misma plataforma del biológico de Pfizer-BioNTech y que requiere de dos dosis.



Según Leonardo Arregoces, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, del ministerio de Salud, la vacuna de Moderna ofrece una buena inmunidad, "la respuesta inmune es bastante potente y logra una muy buena protección contra la enfermedad severa del covid-19".



La plataforma ARNm es la más innovadora de los últimos tiempos, "en donde la persona recibe unas tiras de ácido nucleico envueltas en una nanocápsula de lípidos, las cuales, al ingresar al organismo se adhieren a la membrana de las células y el ARNm entra al citoplasma de las células", señaló el funcionario.

Añadió que "allí el mismo aparato que utiliza el organismo para producir proteínas, produce la proteína S, que es sobre la cual se produce una muy buena respuesta inmune".



Este funcionamiento ha mostrado una muy buena protección, además de que se ha demostrado ser bastante segura y que no produce mayor cantidad de efectos adversos.



Sobre la empresa Moderna, manifestó que esta casa farmacéutica de origen estadounidense lleva varios años desarrollando medicamentos con base en la citada plataforma y es uno de los grandes productos que tiene.



CADENA DE FRÍO



Sobre la temperatura de la vacuna, la de Moderna requiere ultracongelación para el almacenamiento y transporte de -25°C, lo que la hace más fácil de manejar en comparación a la de Pfizer, que requiere temperatura de -70°C.



Con esta característica, es de tener presente que la vacuna de Moderna se puede mantener con unos refrigeradores mecánicos que son más asequibles. De esta manera Colombia ya cuenta con varios puntos para el almacenamiento de este biológico "ya que los ultracongeladores que se adquirieron para la vacuna de Pfizer, la mayoría tienen rango de temperatura que van de los -20°C a los -80°C", expuso.



"O sea, el país ya está listo para recibir una vacuna que tiene este tipo de manejo y cadena de frio", completó Arregocés.



Una vez la vacuna se saca de los -25°C, permanece estable en los +2°C y +8°C, que es la temperatura convencional en que se manejan las cadenas de frío de la mayoría de las vacunas del Programa Ampliando de Inmunidad (PAI).



Dicho de esta manera, Arregocés señaló que esta vacuna podrá estar disponible en gran parte del territorio nacional, principalmente en las cabeceras urbanas; sin embargo, en territorios de difícil acceso se seguirá apoyando la vacunación con el biológico de la farmacéutica Janssen.



POBLACIÓN



Los estudios indican que esta vacuna se puede aplicar en población mayor de 18 años. "Lo que nos ha mostrado la farmacéutica es que ya tienen en curso los estudios para utilizar la vacuna en poblaciones más jóvenes, de doce años en adelante", reveló el experto.



Por otra parte, la vacuna tiene aplicación de dos dosis en las personas que no tienen antecedente de covid-19. "Y lo que hemos visto en esta plataforma de ARNm es que las personas que ya tuvieron la enfermedad, una sola dosis confiere una protección y respuesta inmune muy potente", dijo.



Adicionalmente, la evidencia documenta que las personas que tienen antecedente de covid-19 y reciben una dosis de vacuna de ARNm parecen tener una respuesta inmune mejor que la que se lograría con la infección natural o con las dos dosis.



Con estos resultados, el Ministerio de Salud y Protección Social reconoce que es una vacuna importante para el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.



Adicionalmente es de tener en cuenta que son 10 millones de vacunas de Moderna las que compró el Gobierno Nacional en su estrategia de portafolio.



SEGURIDAD Y EFICACIA



Los estudios han demostrado una eficacia muy alta, similar a la de Pfizer, teniendo en cuenta que estos resultados no son comparables. "Pero la eficacia en los estudios fue del 95 % con una muy baja frecuencia de eventos adversos", señaló Arregocés.



Casi todos los efectos adversos que se presentaron en los estudios fueron los esperados tales como dolor en el sitio de aplicación, malestar y fiebre, principalmente en las personas jóvenes.



Esta vacuna se ha utilizado principalmente en Estados Unidos donde ya está apareciendo la evidencia de la efectividad, o sea, cómo se comporta la vacuna en el uso habitual de la población, demostrando una protección bastante elevada.



De esta manera en lo que respecta a prevenir enfermedad por covid-19, es alta, casi del 80 % y sigue previniendo por encima del 90 % la enfermedad severa.



Con la apareciendo de nuevas variantes del covid-19, están apareciendo estudios que aún carecen de información consistente. "Pero con la variante Alfa y la Delta está funcionando bastante bien al proteger contra enfermedad severa", precisó al director.



Con esto se demuestra que completar los esquemas de vacunación en los tiempos establecidos, es importante para seguir controlando brotes y las nuevas variantes.



TODAS LAS VACUNAS SON SEGURAS



Con esta información, se demuestra que todas las vacunas incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 son seguras. "Los Eventos Adversos Asociados a la Vacuna (ESAVI) han sido muy pocos y muy en línea con lo que estamos viendo en otros países", indicó el director.



Por su parte las vacunas de ARNm son las que más se han asociado a alergias, pero dejando claridad en que no han sido episodios alérgicos severos cuando se han presentado y se resuelven rápidamente en el punto de vacunación.



Otras vacunas disponibles en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 tampoco han presentado eventos adversos diferentes a los esperados. Ahora la vacuna de Moderna entra con un perfil bueno de seguridad, que deja a las autoridades sanitarias bastante seguras.



A su cierre, Arregocés recordó a la ciudadanía que las vacunas si bien protegen, las personas deben seguir implementando las medidas de bioseguridad como uso de tapabocas, lavado y desinfección de manos, distanciamiento físico entre personas y evitar aglomeraciones.



"Aunque la mayoría de las vacunas tienen efectividad mayor del 80 %, eso indica que de 100 personas que se vacunen, cerca de 20 van a adquirir la enfermedad, porque a pesar de que la persona esté vacunada, puede enfermar", puntualizó.



