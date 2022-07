Motociclistas anuncian protestas en Bogotá para el 7 de julio

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer la ampliación de la medida, que restringe el parrillero hombre de jueves a sábado entre las 7:00 p.m. a 4:00 a.m, hasta el 31 de diciembre del 2022. Inconformes con esto, líderes del gremio de los motociclistas anunciaron que habrá una nueva movilización en Bogotá, el 7 de julio.



Para los motociclistas, se trata de “una medida improvisada e injusta”. Las protestas tendrán como punto de partida la Biblioteca Virgilio Barco, en el occidente de la ciudad. No obstante, algunos grupos señalaron que se podrían adelantar para el 4 de julio.



Según la Administración distrital, la ampliación en la medida se tomó en conjunto con un sector del gremio motero, luego de ver los resultados positivos que la ciudad obtuvo en materia de seguridad durante el primer trimestre del año.



Uno de los líderes de los moteros, que no estuvo en dicha reunión, señaló que: "No creo en las mesas que hay en el Distrito. Yo compré una motocicleta para andar con dos personas. Bogotá está teniendo problemas grandes de inseguridad y los pañitos de agua tibia son las motocicletas. Nos siguen tildando como delincuentes cuando no lo somos”.

