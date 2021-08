MOVii incursiona en el mercado de los giros internacionales

Durante el primer trimestre del año, según el Banco de la República, la recepción de giros internacionales, o remesas, al país ascendió a US$1.961 millones, además la entidad aseguró que desde que realiza el registro de ese ingreso a Colombia, nunca se había alcanzado una cifra tan alta como la que se presentó en marzo, donde el monto llegó a los US$788,5 millones.



Recibir o enviar giros internacionales era una tarea no tan sencilla de llevar a cabo. Las personas debían tener el dinero en físico, luego buscar la sede de alguna empresa que les permitiría hacer el giro o -en el caso de recibirlo- retirarlo, corriendo los peligros de seguridad que eso significa, además de tener que hacer largas filas para depositarlo o solicitarlo; convirtiéndose en una tarea que quitaba bastante tiempo.



Sumado a ello, hay que recordar que las comisiones elevadas que se deben pagar por las personas que envían el dinero.



Desde MOVii, se entendió esa necesidad de brindar la oportunidad y selló una alianza con TerraPay y Remitee para que las personas puedan enviar o recibir sus giros internacionales a través de una experiencia simple; sin tener que salir a buscar una sede física o exponerse a la inseguridad que significa retirar o llevar dinero en efectivo por la calle.



De allí, la decisión de lanzar el servicio de giros internacionales que estará habilitado para enviar dinero y recibir dinero, y que se irá ampliando en cantidad de países incluidos a medida que el proyecto avance.



Al respecto, Hernando Rubio, CEO de MOVii, informó: “El servicio de giros internacionales lo tendremos habilitado para que todos los colombianos puedan enviar dinero a 70 países y recibirlo desde otros 150, de manera fácil y segura. Estamos seguros que le haremos más sencilla la vida a todos los que requieren de una solución de este tipo; es un desarrollo que nace de escuchar y aprender de nuestros usuarios, siempre estamos atentos a sus necesidades y, bajo esa premisa, trabajamos en los productos que requieren”.



Rubio, agregó que gran parte de quienes dejaron Colombia en busca de un mejor futuro en las décadas de los años 80 y 90 pertenecían a los estratos más bajos, precisamente, son las poblaciones que han estado excluidas de los servicios financieros y por los que MOVii ha venido desarrollando un portafolio de servicios que dispone de la tecnología para democratizar las soluciones financieras.



Por su parte, Ricardo Madronero, Gerente Regional LATAM de TerraPay declaró: “Nuestra alianza con MOVii es una oportunidad para acelerar la creciente demanda de giros internacionales. La interoperabilidad, eje esencial de TerraPay, conectará sin problemas a más de un millón de usuarios de la billetera de MOVii para recibir fondos instantáneos con seguridad. Empezamos un nuevo y emocionante camino que abrirá la puerta a más colaboraciones para mejorar y profundizar las conexiones y el uso de múltiples canales de pago a nivel mundial".



De igual manera, Eduardo Hamel, Country Manager de Chile, COO y CMO de Remitee, aseveró: “Esta alianza con MOVii refuerza nuestro compromiso de facilitar la vida a las personas migrantes que necesitan realizar envíos internacionales de dinero de manera fácil, segura y conveniente. Estamos muy orgullosos que MOVii nos haya elegido como su socio para poder ofrecer este nuevo servicio a sus miles de clientes”.



FÁCIL Y SEGURO



Quienes decidan enviar dinero desde MOVii, lo harán por medio de una herramienta fácil, en tres sencillos pasos y en menos de un minuto, asimismo, quienes lo reciban, dispondrán del dinero de forma inmediata.



“Uno de los temas más importantes es la transparencia. Nuestro método le permite conocer al cliente las tarifas de forma inmediata en moneda local, es decir, cuanto será su giro y visualizar de manera sencilla la tasa de cambio, tema que no es tan fácil de saber al realizarlo en una oficina de remesas; la industria esconde eso y lo hace muy difícil de visualizar. Queremos entregar simpleza, seguridad, transparencia y -además- todo creado como el usuario quiere y necesita”, precisó Rubio.



Las expectativas son altas, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los mercados más grandes de giros internacionales de la región; MOVii tendrá la capacidad de depositar los giros en cualquier cuenta bancaria colombiana, eso le permitirá cobijar -además de su millón y medio de usuarios- a cerca de otros 15 millones de colombianos, dando la posibilidad que todas aquellas personas que no están bancarizadas también pueden utilizar los servicios de manera legal.



BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN



Recibir un giro internacional con MOVii les permite a los clientes aprovechar los beneficios de las soluciones digitales, ya que el dinero les quedará en su cuenta y -una vez teniéndolo allí-, lo pueden administrar de forma simple con la tarjeta y la aplicación.



De esa manera, hay la posibilidad de hacer compras en comercios físicos, tiendas en línea, hacer pagos de servicios públicos, recargar las líneas de celular o enviar plata a otras personas. Sin duda, se podrán hacer cosas que el efectivo no les permite aprovechar.



En conclusión cualquier persona que necesite enviar o recibir dinero del exterior, puede descargar MOVii en su celular y hacer el proceso sin necesidad de salir de casa.



Es importante precisar que este nuevo servicio va en sintonía con la coyuntura, ya que con el COVID-19 las transacciones se han digitalizado aún más en todos los estratos socioeconómicos, pero la gran mayoría de personas que reciben giros internacionales se ubican en los estratos 1, 2 y 3.



EL RETO



El mundo está viviendo una disrupción del modelo físico de la manera como se hacían los giros internacionales, el ir a un punto físico está quedando atrás y ahora se puede hacer desde y hacia una billetera digital, esa es la gran tendencia en Colombia y en el mundo, pero el desafío está -precisamente- en que las personas tengan o abran una billetera, entonces es un reto que está ligado a la parte cultural, por ejemplo, muchos colombianos no tienen siquiera una cuenta o la tienen inactiva, no la usan para nada y allí hay trabajo por adelantar, concluyo el CEO de MOVii.