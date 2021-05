Así está la movilidad en Bogotá en una nueva jornada de protestas

Para este miércoles estaba convocada una nueva jornada de protestas. Desde las primeras horas de la mañana se registraron bloqueos en el sur de Bogotá.



Los promotores de las protestas anunciaron cinco puntos de concentración: la calle 72, a las 8 a. m.; el Parque Nacional, 9 a. m.; semáforo calle 13 con 97, 9 a. m.; carrera 30 con calle 26, 9 a. m.; autopista Sur, terminal del Sur, 2 p. m., y calle 2 sur con 10, 2 p. m.



Estado de la movilidad

(8:46 p.m.)

​No están en uso las siguientes estaciones de la troncal Norte-Caracas:



-Virrey.

-Calle 85.

-Héroes.

-Calle 76.

(7:30 p.m.)

Puntos de la cuidad con problemas de movilidad:



-Autopista Sur con calle 59 sur.

-Monumento Héroes (sentido sur-norte).

-Calle 80 con carrera 69 (sentido oriente occidente).

-Autopista Norte con calle 170 (sentido sur-norte).

-Carrera 10 con avenida Primero de Mayo.



(7:05 p.m.)

Puntos de la ciudad con afectaciones viales en este momento:



- Carrera 14 con calle 136 sur.

- Avenida Boyacá con avenida Caracas.

- Avenida Caracas (calle 51 sur) con carrera 9.

- Avenida Caracas con calle 78 sur.

- Avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio.

- Avenida Suba con avenida Ciudad de Cali.



Y hay varias estaciones de TransMilenio sin funcionar.

(6:51 p.m.)

Enfrentamientos en el sector de Yomasa, en Usme, entre Fuerza Pública y manifestantes.



(6:48 p.m.)

Se suspende el servicio de TransMilenio en algunas estaciones de la troncal Norta:



-Calle 100.

-Virrey.

-Calle 85.

-Héroes.



(6:19 p.m.)

Novedades en la operación de TransMilenio.

(5:18 p.m.)

TransMilenio suspendió su operación en la troncal de la calle 80 por manifectaciones y otros puntos afectados en la ciudad:



-Avenida Caracas (calle 51 sur) con carrera 9.

-Avenida Caracas con calle 68 sur.



(4:32 p.m.)

Problemas de movilidad en la Autopista Sur con avenida Villavicencio.



(3:20 p.m.)

Novedades de operación de TransMilenio.

Reporte de operación a la hora 3:20 p.m.

(3:00 p.m.)

Varios puntos concentran manifestaciones:



-Calle 13 con carrera 96.

-Carrera 7 con calle 34.

-Avenida Caracas con calle 68 sur.

-Avenida Esperanza con calle 37.

-Avenida Boyacá con avenida Caracas.

-Carrera 14 con calle 136 sur.

-Carrera 10 con avenida Primero de Mayo.



(1:40 p.m.)

Manifestantes llegaron hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá.

(1:15 p.m.)

Supendieron operación de TransMilenio por la troncal calle 26. Se cerraron todas las estaciones y los servicios alimentadores no operan.

(12:30 p.m.) Reporte de operación

Reporte de operación a la hora 12:30 p.m.

(12:12 p.m.) TransMilenio deja de atender servicio de alimentadores en Portal Suba.



(11:30 p.m.) Reporte de operación

Reporte de operación a la hora 11:30 p.m.

(11:06 p.m.) Por manifestación no hay paso a la altura de la estación Ciudad Universitaria, en sentido oriente - Occidente. TransMilenio dejan de atender las estaciones: Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria y Recinto Ferial



(10:00 a.m.) Reporte de operación

(9:40 a.m.) TransMilenio reporta afectación en la Carrera Séptima. No hay paso de buses a la altura del Parque Nacional, en ambos sentidos, por cuenta de una manifestación ajena a la operación. Inician desvíos para buses duales.



(9:12 a.m.) Por bloqueos se dejan TransMilenio deja de atender el servicio de buses alimentadores del Portal 20 de julio.



(8:00 a.m.) Reporte de operación

Reporte de operación 8:00 AM

(7:41 a.m.): El Portal Usme (troncal y alimentación) se mantiene cerrado por bloqueos en la zona. También están cerradas las estaciones: Molinos, Consuelo, Socorro.