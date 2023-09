La Selección Colombia comienza su camino para el Mundial 2026

Diez selecciones con distintos protagonistas y un mismo objetivo darán inicio este jueves a las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026, que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.



La primera jornada de las eliminatorias, que terminarán en octubre del 2025, se jugará entre jueves 7 y viernes 8 de septiembre, mientras que la segunda se disputará completa el próximo martes 12.



En casa debutará ante Ecuador, este jueves, el campeón mundial de Catar 2022, Argentina, con Lionel Messi a la cabeza; mientras que los otros dos juegos pondrán frente a frente a Paraguay con Perú y a Colombia con Venezuela.



El viernes caerá el telón de la primera fecha con los choques Uruguay-Chile y Brasil-Bolivia.



La Copa del 2026 se jugará con 48 selecciones, por lo que estas eliminatorias sudamericanas otorgarán seis plazas directas y la que ocupe el séptimo puesto tendrá que buscar el cupo en una repesca.



En Catar estuvieron Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Perú, que terminó quinta, no jugó el Mundial tras caer en el repechaje con Australia en los penaltis. Junto a Perú, van por la revancha en las eliminatorias al Mundial de 2026 Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela.



De los diez equipos apenas dos conservaron a sus entrenadores: Argentina sigue con Lionel Scaloni y Paraguay, con Guillermo Barros Schelotto. Siete de los seleccionadores son argentinos, además de Scaloni y Barros Schelotto, están Gustavo Costas con Bolivia, Eduardo Berizzo con Chile, Néstor Lorenzo con Colombia, Fernando Batista con Venezuela y Marcelo Bielsa con Uruguay.



Los otros son el peruano Juan Reynoso, quien dirige la 'blanquirroja'; el brasileño Fernando Diniz, quien orienta provisionalmente a la 'canarinha'; y el español Félix Sánchez, quien ocupa el banquillo de Ecuador.



A continuación más de esta primera jornada de las eliminatorias:

1. Paraguay - Perú

Sin Julio Enciso, extremo del Brighton inglés y baja en lo que resta del año por una lesión de meniscos, Paraguay afrontará el partido ante Perú del próximo jueves en Ciudad del Este.



El seleccionador de la Albirroja, Guillermo Barros Schelotto, en cambio sí contará con Ramón Sosa y Mathías Rojas y se plantea jugar ante Perú con Miguel Almirón hacia la banda izquierda, y no depender solamente de un extremo.



Por los lados de Perú, el seleccionador Juan Reynoso confía en experimentados como Paolo Guerrero, del Liga de Quito, ante las numerosas bajas que tendrá.



Los grandes ausentes serán Christian Cueva, Edison Flores y Bryan Reyna, todos por problemas musculares; mientras que Gianluca Lapadula y Carlos Zambrano aún se recuperan de lesiones.



2. Colombia - Venezuela

Selección Colombia. EL TIEMPO

Luis Díaz, del Liverpool, y Juan Guillermo Cuadrado, del Inter, lideran al equipo colombiano ante Venezuela en Barranquilla, en una lista en la que causaron sorpresa James Rodríguez y Juan Fernando Quintero por sus escasos minutos de juego con Sao Paulo y Racing, respectivamente.



La selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo no tendrá al portero David Ospina, lesionado; ni al delantero Radamel Falcao García.



Las novedades son el retorno de Santiago Arias, del Cincinatti; la aparición de Jhon Durán, que anotó su primer gol con Aston Villa; el portero Devis Vásquez, del Sheffield Wednesday de la segunda división inglesa y el volante Richard Ríos que destaca en Palmeiras.



El seleccionador Fernando Batista, por su parte, convocó en la Vinotinto a 29 futbolistas, de los que 27 juegan en el exterior.



En el grupo destacan Josef Martínez, compañero de ataque de Messi en el Inter Miami; Tomás Rincón, del Santos; y Salomón Rondón, del River Plate; los grandes referentes de una Venezuela que sueña con clasificar a su primer mundial.

3. Argentina - Ecuador

El equipo de Lionel Messi recibirá a Venezuela con cuatro caras nuevas en el estadio Mâs Monumental de Buenos Aires.



Lionel Scaloni incluyó en el grupo al goleador del Fiorentina Lucas Beltrán; al extremo Alan Velasco, del Dallas; al mediocampista Bruno Zapelli y al defensa Lucas Esquivel, ambos del Paranaense.



El defensa Marcos Acuña, del Sevilla, es la única baja prevista por lesión. Por la Tri, Enner Valencia, goleador histórico de Ecuador, liderará ante la Albiceleste al equipo dirigido por el español Félix Sánchez, que también echó mano de Moisés Caicedo, Kendry Páez, Gonzalo Plata y Jhojan Julio.



Su ausencia más sentida será la de Miguel Parrales, el máximo goleador de la Liga Pro de Ecuador con el Guayaquil City.



Ecuador comenzará las eliminatorias con un saldo negativo de 3 puntos, debido a la resolución que emitió el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) antes del comienzo del Mundial de Qatar por el caso Byron Castillo, tras la acusación entablada por Chile y a la que se unió Perú contra la sospechas del acta de nacimiento del jugador.



4. Uruguay - Chile

Chile. EFE

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde y el delantero del Liverpool Darwin Núñez destacan como referentes de una lista renovada de uruguayos convocados por el entrenador argentino Marcelo Bielsa.



Entre los 25 jugadores citados el 4 de septiembre no está el máximo goleador de la Celeste, Luis Suárez, de 36 años, cuya camiseta número 9 será heredada, al menos durante los próximos dos partidos, por Núñez, quien cumplió 24 hace tres meses.



Ya Eduardo Berizzo, seleccionador de Chile, sorprendió al llamar a 45 jugadores para las dos primeras jornadas de las eliminatorias, muchos de la Roja sub-23. En la lista destacan Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Gary Medel. El gran ausente es el portero Claudio Bravo.



5. Brasil- Bolivia

El seleccionador interino de la Canarinha, Fernando Diniz, confía en el talento de Neymar, quien acaba de fichar por el Al Ahli saudí, para que Brasil consiga sus primeros puntos ante Bolivia en Belém.



Diniz excluyó de su lista al delantero del Real Madrid Vinícius Jr. debido a una lesión, así como a Bento, del Paranaense, a quien reemplazó Lucas Perri, arquero del Botafogo.



Bolivia, por su parte, dirigida por el argentino Gustavo Costas, convocó a 48 jugadores para la doble fecha.



Entre ellos están el artillero histórico de la Verde Marcelo Martins Moreno, el portero Carlos Lampe, los delanteros juveniles Miguel Terceros y Enzo Monteiro, Jaume Cuéllar y Fernando Nava. También fueron llamados los zagueros Luis Haquín, Roberto Carlos Fernández, Efraín Morales y los centrocampistas Boris Céspedes y Moisés Villarroel.



EFE