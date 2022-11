Ecuador y EE. UU. empatan ante Países Bajos e Inglaterra en Mundial

Ecuador y Estados Unidos lograron neutralizar este viernes a las favoritas de sus grupos, Países Bajos e Inglaterra respectivamente, arrancándoles sendos empates (1-1 y 0-0) en una segunda jornada marcada por la eliminación de la anfitriona Catar y la lesión de Neymar, que se perderá el partido contra Suiza.



(Lea: Reportan quejas los huéspedes de la villa de fanáticos de Catar).

Además del triunfo de Senegal (3-1) sobre los cataríes, Irán doblegó por 2-0 a Gales. Neymar se tuvo que retirar del campo el jueves con antelación en el solvente triunfo 2-0 ante Serbia, desatando todas las alarmas en la 'Seleçao', en un torneo que ya se quedó sin otros astros como Karim Benzema o Sadio Mané por lesiones.

El delantero del París SG, que se lastimó en una fuerte entrada del defensor serbio Nikola Milenkovic, se sometió este viernes a exámenes médicos. "Mostraron una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho, junto con una pequeña inflamación en el hueso", señaló el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar, confirmando que no jugará contra Suiza el lunes y pidiendo "mucha calma y tranquilidad".

"Hoy se ha convertido en uno de los momentos más duros de mi carrera...y de nuevo en un Mundial. Estoy lesionado, es (una dolencia) molesta, va a doler, pero estoy seguro de que voy a tener la oportunidad de volver", señaló el '10' en Instagram.

Bale y Gales en serios problemas

En el primer partido de este viernes, en el grupo B, Irán venció a Gales 2-0 con dos goles en el tiempo de descuento que dejan a los 'Dragones' al borde del adiós en su primer Mundial desde 1958.



(Además: Catar ofrece viajes y alojamiento a hinchas por no criticar el Mundial).

El 'Team Melli' apretó hasta el final y derribó el muro galés con dianas de Roozbeh Cheshmi en el minuto 90+8 y de Ramin Rezaeian en el 90+11, que desataron la euforia de la abundante afición iraní en el estadio Ahmad Bin Ali de Doha (45.000 espectadores).

"Estamos destrozados. No hay otra forma de decirlo", resumió Gareth Bale, que tuvo una actuación tan gris como la de sus compañeros. Tras el empate en el último partido del viernes, el Grupo B marcha con Inglaterra como líder con 4 puntos, seguida por Irán con 3, Estados Unidos con 2 y Gales última con una unidad.

Iraníes cantan el himno

Los iraníes celebraron mucho más que su primera victoria en 10 partidos mundialistas ante selecciones europeas. Los prolegómenos del choque estuvieron centrados en el comportamiento de los futbolistas durante el himno nacional, que se negaron a cantar en el debut en un gesto interpretado como protesta ante la dura represión de las actuales manifestaciones en su país.

Este viernes, los jugadores sí cantaron el himno mientras se escuchaban de nuevo silbidos desde las gradas ocupadas por su afición, donde algunos seguidores lo escuchaban en lágrimas. Los jugadores y técnicos de Irán, incluido su seleccionador, Carlos Queiroz, se abrazaron sobre el terreno de juego tras la victoria aclamados por sus aficionados.



(Siga leyendo: Ronaldo hace historia en victoria de Portugal frente a Ghana).

"Necesitamos que esos hinchas nos apoyen como siempre. Incluso quienes están en Irán frente al televisor, necesitamos su energía positiva", dijo el delantero Mehdi Taremi.

Valencia suma otro gol

En el otro grupo del día, el A, Senegal tomó oxígeno al ganar por 3-1 a Catar, eliminada de 'su' torneo tras sólo dos encuentros contados por derrotas. Los goles de Boulaye Dia (41), Famara Diedhiou (48) y Bamba Dieng (84) volvieron a enganchar a los africanos al Mundial, mientras que el tanto de Mohamed Muntari (78) se quedó corto para rescatar a su equipo.

Catar se convirtió en la primera selección anfitriona de un Mundial en dejar su competición tras solo dos encuentros. Más tarde Ecuador, que ganó por 2-0 ante Catar en el partido inaugural, mostró otra vez un gran nivel ante Países Bajos.

"No jugamos un buen partido", reconoció el seleccionador neerlandés, Louis van Gaal. "No podíamos ganar. Ecuador mereció ganar", añadió. El holandés Cody Gakpo abrió el marcador al principio (6) y empató Enner Valencia tras el descanso (49), en el tercer gol del capitán ecuatoriano en este Mundial, que de nuevo no pudo acabar el partido con molestias en la rodilla.

"Me hice pruebas y salió que tenía un esguince. Hoy me molestaba un poco, jugué con dolor, pero sí pude jugar, espero estar mejor y poder jugar contra Senegal", declaró el ariete en zona mixta. Países Bajos lidera el grupo con 4 puntos, igualado con Ecuador y uno más que Senegal, cerrando Catar, sin posibilidad de clasificar a octavos.

EFE