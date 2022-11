¿Shakira va? Colombianos que participarían en inauguración del Mundial

El próximo domingo 20 de noviembre comenzará el primer Mundial disputado en un país árabe, el primero también que ha despertado tantas críticas, muchas relacionadas con el medioambiente y los derechos humanos.

En las últimas semanas son varios los cuestionamientos hacia la organización del Mundial de Catar.



Se le han endilgado sonoras críticas que pasaron de la queja a la denuncia: se pasó de los reclamos iniciales sobre el terrible calor y el cambio del calendario, a temas mucho más crueles: violaciones de derechos humanos, explotación laboral, trabajos forzosos, muerte: una especie de neoesclavitud; y por si fuera poco, también hay otros asuntos en el tintero, como el factor cultural y las radicales leyes árabes que amenazan la integridad de la comunidad LGTBI.

Les piden no presentarse

Una de las críticas ha sido a los artistas que van a ser parte de la inauguración del Mundial. Entre ellos, varios colombianos como J Balvin, Shakira y Maluma.



Por un lado,según información de 'RCN' y 'NTN24', el representante de J Balvin habría afirmado que se canceló la presentación del cantante. Cabe resaltar que aún no hay un pronunciamiento oficial.

Por otro lado, Maluma interpretará la canción oficial del certamen junto a la rapera Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares. Hasta el momento no ha habido una intervención sobre una posible cancelación.



¿Y Shakira?

La cantante colombiana Shakira ha informado que finalmente no participará en el Mundial de Fútbol de Qatar, según han señalado a EFE fuentes de su entorno. Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial, han indicado las mismas fuentes.



De esta forma, la cantante latinoamericana se suma a otras estrellas que han decidido no participar en este torneo por su rechazo a la situación social y política en Catar. La cantante, de hecho, nunca había confirmado su participación en el torneo como artista ni tampoco había anunciado ninguna canción para el mismo, contrariamente a lo que sucedió con su famoso 'Waka Waka" en el Mundial de Sudáfrica, en 2010.



Con su negativa, la artista colombiana se suma a otros ilustres intérpretes de la música, como Rod Stewart o Dua Lipa, que han rechazado también colaborar con Catar. Shakira ha estado ligada a eventos futbolísticos desde hace años y su música ha sonado en tres Copas del Mundo, incluido el Mundial de Sudáfrica que se adjudicó la selección española.



Fue en ese país donde, precisamente, conoció al que ha sido su pareja y padre de sus dos hijos durante doce años, el futbolista catalán Gerard Piqué, hasta mediados de este año, cuando anunciaron su separación. Su última aparición en un mundial fue en Brasil 2014, con la canción Dare La La La, en la ceremonia de clausura, donde hizo bailar junto con el cantante y compositor brasileño Carlinhos Brown a miles de aficionados en el estadio de Maracaná .

