Messi devuelve la fe a Argentina y Francia tiene boleto para octavos

Con Argentina jugando al filo de la eliminación, Lionel Messi apareció para marcar el primer gol del triunfo del sábado 2-0 ante México en Catar-2022, donde su compañero del PSG Kylian Mbappé logró un doblete con el que Francia superó 2-1 a Dinamarca y avanzó a octavos.



(Lea: Mundial: piden deportar a jugador argentino acusado de abuso sexual).

Los 'Bleus', primera selección clasificada matemáticamente, lideran el Grupo D con seis puntos por delante de Australia (3), Dinamarca (1) y Túnez (1). En la llave C, Polonia ganó 2-0 a Arabia Saudita con el primer gol en un Mundial de Robert Lewandowski.

Los dos boletos de esa llave se decidirán el miércoles en una última jornada de infarto en la que Polonia, líder con cuatro puntos, enfrentará a Argentina, que esquivó la eliminación, se aupó al segundo puesto con tres unidades y ahora depende de sí misma para clasificar.

México, última con un punto, necesitará como mínimo un triunfo ante Arabia Saudita, que tiene tres. La inesperada derrota inicial de Argentina frente a Arabia Saudita la obligó al duelo a vida o muerte del sábado ante México en el imponente estadio Lusail (88.966 espectadores), donde las dos apasionadas aficiones crearon un ambiente extraordinario en la mayor asistencia en un Mundial desde la final de Estados Unidos-94 (94.194).



(Vea: Tutelaje masculino: el sistema que pesa sobre las mujeres en Catar).

Con ambos equipos atenazados por la presión, el duelo transcurría igualado hasta que Messi encontró el hueco para conectar un trallazo desde fuera del área que entró ajustado al poste y abrió el marcador en el minuto 64. El astro del PSG descargó toda la tensión en el festejo frente a miles de sus aficionados en la grada.

El propio Messi habilitó a Enzo Fernández para que colocara el 2-0 definitivo en el 87 con un disparo cruzado que superó al arquero Guillermo Ochoa. Messi, que quería evitar una despedida temprana en su quinto y probable último Mundial, disfrutó de una noche mágica en la que alcanzó a Diego Maradona como el jugador argentino que más partidos, 21, ha disputado en un Mundial.

Por su parte México, que defraudó con un juego poco ambicioso y sigue sin marcar en Catar-2022, necesita ganar sí o sí en el último partido a Arabia Saudita y esperar que le beneficie la diferencia de goles en los desempates.

Doblete de Mbappé

Poco antes de la aparición salvadora de Messi, su compañero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé también brilló con un doblete en el triunfo francés 2-1 frente a Dinamarca.

Tras una primera parte sin goles, Mbappé adelantó a los 'Bleus' en el minuto 61 y, después del empate del barcelonista Andreas Christensen (68), sentenció la victoria rematando un centro de Antoine Griezmann (86).



(Siga leyendo: El controvertido historial de la FIFA con gobiernos autoritarios).

El astro del PSG, que ya había marcado en el debut ante Australia (4-1), llegó a 31 goles en 61 partidos como internacional a sus 23 años, igualando los conseguidos por Zinedine Zidane y superando a dos artilleros históricos del fútbol francés como Fontaine y Papin.

"Kylian es un jugador extraordinario... Tiene esa habilidad para ser decisivo y marcar la diferencia incluso cuando los oponentes tratan de pararle", le alabó el seleccionador francés, Didier Deschamps.

Primer gol mundialista de 'Lewy'

Héroes nacionales por su triunfo ante Argentina, los jugadores de Arabia Saudita no pudieron repetir este sábado la hazaña y cayeron por 2-0 contra Polonia. Piotr Zielinski abrió el marcador en el minuto 39 y Robert Lewandowski sentenció en el 82, después de que el arquero Wojciech Szczesny atajara un penal saudita al final del primer tiempo en el estadio Education City.

Fue el primer gol de Lewandowski en un Mundial luego de cinco partidos. El punta del FC Barcelona aprovechó un error del defensa Abdulelah Al Malki para hacerse con la bola dentro del área y batir por bajo al arquero Mohammed Al Owais. El ariete, que también dio la asistencia en el tanto de Zielinski, lo celebró muy emocionado con sus compañeros.

"Creo que cuanto más mayor me hago, más me emociono", admitió tras el juego el capitán polaco, de 34 años. "Soy consciente de que puede ser mi último Mundial y quería poder decir que he jugado y marcado en Mundiales". En el otro partido del sábado, Australia derrotó 1-0 a Túnez con un gol de cabeza del delantero Mitch Duke en el minuto 23.

AFP