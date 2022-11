Calienta Catar, México y Argentina definen su suerte

Después de la derrota ante Arabia Saudita, Argentina se encuentra ante un primer match ball en contra: una derrota ante México en la segunda jornada del grupo C, en el Lusail (19h00 GMT), dejaría a Lionel Messi eliminado en el que posiblemente es su último Mundial.



(Video de la charla técnica de Arabia Saudí en partido contra Argentina).

La noche se presenta con tintes dramáticos en este pulso latinoamericano, ya que México empató sin goles ante Polonia y suma un punto, por lo que una derrota le dejaría en una situación muy delicada antes de la tercera y decisiva fecha.



El partido promete grandes emociones y los protagonistas son conscientes de lo que está en juego.



“Tranquilidad. Es un golpe muy duro, una derrota que duele, pero tenemos que seguir confiando en nosotros. Este grupo no les va a dejar tirados. Vamos a intentar ganar a México”, prometió Messi a los hinchas justo después del batacazo por 2-1 ante los sauditas, en el mismo estadio de Lusail donde jugará hoy, sábado.



(Ecuador y EE. UU. empatan ante Países Bajos e Inglaterra en Mundial).



Su seleccionador, Lionel Scaloni, también reafirmó su confianza en el plantel albiceleste desplazado a Doha. “No queda otra que levantarse, no hay otra lectura, nos vamos a levantar, seguir cabeza arriba y ganar los dos partidos”, afirmó, consciente de que Argentina sigue dependiendo de sí misma y de que ganar a México y Polonia es sinónimo de llegar a octavos.



Argentina vio cortada el martes su racha de 36 partidos seguidos sin perder, quedando a uno de igualar el récord mundial de la Italia de Roberto Mancini, pero la sombra de una eventual eliminación a las primeras de cambio eclipsaba cualquier circunstancia.



Martino contra Messi



Pero México tiene la costumbre de superar las fases de grupos de los Mundiales, aunque luego se estrelle sistemáticamente en los octavos, la ronda en la que se despidió en sus siete últimas participaciones.



La fórmula ‘anti-Messi’ de los aztecas para el partido del sábado ha sido elaborado por un alquimista que conoce bien al astro del París Saint-Germain, el también rosarino Gerardo Martino, que dirigió al 10 durante una temporada en el Barcelona (2013-2014) y dos en la Albiceleste (2014-2016).



“Detenerlo pasa más porque tenga una mala tarde que por lo que podamos hacer. Pero siempre hay que preparar el partido pensando que dará la mejor versión”, señaló Martino.



La imagen de México fue positiva en ese partido, pese a no ganar, aunque hay un punto que preocupa a Martino y a los aficionados, la falta de gol, que puede ser especialmente preocupante ante la solidez argentina.



Henry Martín fue el elegido para actuar de 9 titular ante Polonia, aunque mediada la segunda mitad dejó su lugar a Raúl Jiménez, falto de ritmo competitivo por la pubalgia de los últimos meses.



Otra opción ofensiva para el partido es Rogelio Funes Mori, que podría medirse a su país de nacimiento, Argentina, con la que fue internacional en un partido, frente a Brasil en 2012.



Francia



Una atmósfera electrizante se prevé hoy entre los aficionados franceses en la segunda jornada de su grupo mundialista.



La reválida será contra Dinamarca, un equipo que viene de derrotarle en dos ocasiones.

Ahí se verá el auténtico momento que atraviesa el conjunto de Didier Deschams, que puede salir del estadio 974 con el billete para octavos o sin la cara de campeón que se le puso tras su primer triunfo y los daneses necesitan un buen resultado para mantenerse tras haber empatado ante Túnez.



AFP