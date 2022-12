Catar 2022: las selecciones clasificadas y las llaves de cuartos

El Mundial de Catar 2022 pasó la página de la fase de octavos de final y ya conoce a las ocho mejores selecciones del mundo.

Con la sorprendente clasificación de Marruecos (eliminando a España) y el pase de Portugal (que goleó a Suiza), la segunda ronda se acabó.

Ahora, se vienen los cuartos de final, a los que llegaron 5 países europeos, 2 suramericanos y uno africano: la ya mencionada Portugal, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Croacia; Brasil y Argenina; y el equipo marroquí.

Los cuartos se jugarán entre el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre, dos partidos por día.

A continuación, las llaves:

- Países Bajos vs. Argentina.



- Francia vs. Inglaterra.



- Brasil vs. Croacia.



- Portugal vs. Marruecos.

Portugal fue la selección que más goles anotó en octavos: 6 contra Suiza. EFE

Las semifinales serán el 13 y el 14 de diciembre. El tercer lugar se disputará el 17 de diciembre y la gran final será el 18.

