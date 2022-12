Esto es lo que reciben las selecciones por jugar en Mundial de Catar

El evento más importante del fútbol se está celebrando en Catar y llega a su fin este domingo 18 de noviembre. Son 32 las selecciones que hicieron parte del Mundial de 2022.



Ahora bien, los equipos de fútbol reciben varios incentivos económicos. Por un lado, está los ingresos derivados de los patrocinadores. Por otro, la organización tiene un presupuesto para los clasificados.

En el Reporte Anual 2020, la Fifa anunció que contaría con un presupuesto de US$ 1.696 millones para invertir en el Mundial de Catar. De esta suma, el 26 % se destinaría a los premios para las selecciones nacionales.

Es decir, un total de US$ 440 millones. La repartición se realiza por cada fase del torneo: grupos, octavos de final, cuartos, tercer y cuarto lugares, y la final de la Copa del Mundo.

Ahora bien, la Fifa explicó que este año todas las selecciones recibirían 1,5 millones de dólares antes de la competencia para cubrir todos los gastos que implican los preparativos.

En cuanto a las fases, esta sería la distribución:

-Las selecciones que se queden en la fase de grupo se llevan US$ 9 millones

-Las que se queden en octavos de final, US$ 13 millones

-Las que se queden en cuartos de final, US$ 17 millones

-El cuarto lugar del Mundial se lleva US$ 25 millones

-El tercer lugar, US$ 27 millones

-El subcampeón tendrá una suma de US$ 30 millones

-Y el campeón de Catar 2022 ganará US$ 42 millones



Esto implica que solo por clasificar y quedar en la etapa de grupos, cada equipo deberá recibir al menos 10,5 millones de dólares por jugar. Esto significa más de 50 mil millones de pesos colombianos.

