¡Alístese! Fechas y horas en Colombia de los partidos del Mundial

El pitido inicial del torneo se dará el domingo 20 de noviembre con un Catar-Ecuador en el estadio de Al-Bayt, en Al-Khor, al norte de la península, justo después de la ceremonia de apertura.



Seguirá un mes de competición hasta la final el domingo 18 de diciembre, que se disputará en el estadio de Lusail, a 15 kilómetros al norte de la capital, Doha.

España-Alemania será el duelo más atractivo de la primera fase del Mundial, en el Grupo E, con otro destacado Bélgica-Croacia, en el F. Además, habrá otros emparejamientos atractivos, con el Portugal-Uruguay del Grupo H, mientras que Argentina y México se verán las caras en la llave C.

Calendario partidos del Mundial

Le contamos las fechas y los horarios de los partidos, en Colombia, de la Copa Mundial:

GRUPO A



Catar, Ecuador, Senegal, Países Bajos



Primera jornada: 20 y 21 de noviembre

Catar-Ecuador (11 a. m.) - 20 de noviembre

Senegal-Países Bajos (5 a. m.) - 21 de noviembre



Segunda jornada: 25 de noviembre

Catar-Senegal (8 a. m.)

Ecuador-Países Bajos (11 a. m.)



Tercera jornada: 29 de noviembre

Ecuador-Senegal (10 a. m.)

Países Bajos-Catar (10 a. m.)

GRUPO B



Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales vs Ucrania



Primera jornada: 21 de noviembre

Inglaterra-Irán (8 a. m.)

Estados Unidos-Gales (2 p. m.)



Segunda jornada: 25 de noviembre

Gales vs. Irán (5 a. m.)

Inglaterra-Estados Unidos (2 p. m.)



Tercera jornada: 29 de noviembre

Gales-Inglaterra (2 p. m.)

Irán-Estados Unidos (2 p. m.)



Selección de Inglaterra AFP

GRUPO C



Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia



Primera jornada: 22 de noviembre

Argentina-Arabia Saudí (5 a. m.)

México-Polonia (11 a. m.)



Segunda jornada: 26 de noviembre

Polonia- Arabia Saudí (8 a. m.)

Argentina-México (2 p. m.)



Tercera jornada: 30 de noviembre

Polonia-Argentina (2 p. m.)

Arabia Saudí-México (2 p. m.)

Argentina es la selección campeona de América. AFP

GRUPO D



Francia, Australia, Dinamarca, Túnez



Primera jornada: 22 de noviembre

Dinamarca-Túnez (8 a. m.)

Francia-Australia (2 p .m.)



Segunda jornada: 26 de noviembre

Túnez-Australia (5 a. m.)

Francia-Dinamarca (11 a. m.)



Tercera jornada: 30 de noviembre

Túnez-Francia (10 a. m.)

Australia-Dinamarca (10 a. m.)



GRUPO E



España, Costa Rica-Nueva Zelanda, Alemania, Japón



Primera jornada: 23 de noviembre

Alemania-Japón (8 a. m.)

España-Costa Rica (11 a. m.)



Segunda jornada: 27 de noviembre

Japón vs. Costa Rica (5 a. m.)

España-Alemania (2 p. m.)



Tercera jornada: 1 de diciembre

Japón-España (2 p. m.)

Costa Rica-Alemania (2 p. m.)

Selección de Costa Rica EFE

GRUPO F



Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia



Primera jornada: 23 de noviembre

Marruecos-Croacia (5 a. m.)

Belgica-Canadá (2 p. m.)



Segunda jornada: 27 de noviembre

Bélgica-Marruecos (8 a. m.)

Croacia-Canadá (11 a. m.)



Tercera jornada: 1 de diciembre

Croacia-Bélgica (10 a. m.)

Canadá-Marruecos (10 a. m.)



GRUPO G



Brasil, Serbia, Suiza, Camerún



Primera jornada: 24 de noviembre

Suiza-Camerún (5 a. m.)

Brasil-Serbia (2 p. m.)



Segunda jornada: 28 de noviembre

Camerún-Serbia (5 a. m.)

Brasil-Suiza (11 a. m.)



Tercera jornada: 2 de diciembre

Camerún- Brasil (2 p. m.)

Serbia-Suiza (2 p. m.)

Selección de Brasil AFP

GRUPO H



Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur



Primera jornada: 24 de noviembre

Uruguay-Corea del Sur (8 a. m.)

Portugal-Ghana (11 a. m.)



Segunda jornada: 28 de noviembre

Corea del Sur-Ghana (8 a. m.)

Portugal-Uruguay (2 p. m.)



Tercera jornada: 2 de diciembre

Corea del Sur-Portugal (10 a. m.)

Ghana-Uruguay (10 a. m.)

OCTAVOS DE FINAL



3 de diciembre

Octavos 1: Primero del grupo A vs Segundo del grupo B (10 a. m)

Octavos 2: Primero del grupo C vs Segundo del grupo D (2 p. m.)



4 de diciembre

Octavos 6: Segundo del grupo C vs Primero del grupo D (10 a .m.)

Octavos 5: Segundo del grupo A vs Primero del grupo B (2 p.m.)



5 de diciembre

Octavos 3: Primero del grupo E vs Segundo del grupo F (10 a. m.)

Octavos 4: Primero del grupo G vs Segundo del grupo H (2 p. m.)



6 de diciembre

Octavos 7: Segundo del grupo E vs Primero del grupo F (10 a. m.)

Octavos 8: Segundo del grupo G vs Primero del grupo H (2 p.m.)

CUARTOS DE FINAL



9 de diciembre

Cuartos 2: Octavos 3 vs Octavos 4 (10 a. m.)

Cuartos 1: Octavos 1 vs Octavos 2 (2 p. m.)



10 de diciembre

Cuartos 4: Octavos 7 vs Octavos 8 (10 a. m.)

Cuartos 3: Octavos 5 vs Octavos 6 (2 p. m.)

SEMIFINALES



13 de diciembre

Semifinal 1: Cuartos 1 vs Cuartos 2 (2 p. m.)



14 de diciembre

Semifinal 2: Cuartos 3 vs Cuartos 4 (2 p. m.)

TERCER Y CUARTO PUESTO



17 de diciembre

Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 (10 a. m.)

FINAL



​18 de diciembre

Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (10 a. m.)

