Semifinales del Mundial: fecha, hora y por dónde verlas en Colombia

El Mundial de Catar entrará en su semana definitiva, con los dos cruces de las semifinales que se disputarán entre martes y miércoles.



Argentina se enfrenta a Croacia con el recuerdo aún en la memoria del último Mundial, donde el conjunto balcánico, que terminó subcampeón, ganó con autoridad al combinado albiceleste, entonces dirigido por Jorge Sampaoli.

La de Rusia 2018 fue la última ocasión en la que ambos equipos se encontraron. Será el del martes tercer duelo en un Mundial, el quinto en total incluidos otros dos amistosos. Fue en el estadio Nizhni Novgorod donde el cuadro ya entrenado por Zlatko Dalic dejó en evidencia a la selección de Argentina a la que venció por un contundente 3-0.

En la otra llave, Marruecos, con su victoria sobre Portugal (1-0) en el estadio Al Thumama de Doha, se ha convertido en la primera selección africana que logra la clasificación para una semifinal de una Copa del Mundo.

El conjunto de Walid Regragi, menos goleado del Mundial de Qatar 2022, empató en la primera fase con Croacia, vigente subcampeona mundial y también semifinalista en este torneo, ganó a Bélgica, tercera en Rusia 2018, y a Canadá.



En octavos superó a España en la tanda de penaltis y en cuartos a Portugal, en ambos casos sin encajar gol alguno.



Su rival será Francia, la actual campeona y que resolvió un duro partido contra Inglaterra.

Programación

Argentina vs. Croacia

Martes 13 de diciembre

Estadio de Lusail, Lusail

TV: Directv, Caracol, RCN

Hora: 2 p. m.



Marruecos vs. Francia

Miércoles 14 de diciembre

Estadio Al Bayt, Jor

TV: Directv, RCN, Caracol

Hora: 2 p. m.



