La compra de Twitter por parte de Musk y más negocios grandes de 2022

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, consiguió este lunes su propósito de comprar la red social Twitter, a la que calificó como "la plaza digital del pueblo". El magnate pagará 44.000 millones de dólares.



El fundador de Tesla Y SpaceX lanzó "la mejor y última" oferta de compra, a razón de 54,20 dólares por acción, que finalmente es lo que pagará a través de una entidad, según reveló en un comunicado.



Así como la anterior compra, durante este 2022 se han cerrado otros negocios millonarios.



A continuación algunos de los más sonados de este año:

MICROSOFT COMPRÓ BLIZZARD

Microsoft pagó US$68.700 millones para adquirir la firma de videojuegos Activision Blizzard, su mayor adquisición hasta este año y una fuerte apuesta por ese sector y el desarrollo del metaverso. La operación dio acceso al gigante tecnológico a un catálogo que incluye títulos ya clásicos como 'Warcraft', 'Diablo', 'Overwatch' y 'Call of Duty', junto a exitosos juegos de celular como 'Candy Crush'.

SONY ADQUIRIÓ BUNGIE

Sony Group Corp. compró Bungie Inc., el desarrollador estadounidense de videojuegos detrás de la popular franquicia 'Destiny', por US$3.600 millones, para reforzar su establo de estudios de creación de juegos. Sony es un comprador habitual de estudios de videojuegos y Bungie es su más grande adquisión de la última década. El gigante japonés generalmente compra estudios menos establecidos y los mejora con recursos de marketing y desarrollo, como lo hizo con Naughty Dog y Guerrilla Games.

SHOPFULLY CERRÓ LA COMPRA DE TIENDEO

La firma italiana ShopFully anunció que adquirió la plataforma Tiendeo por US$38 millones como estrategia para consolidar su presencia en Latinoamérica. Con esta adquisición, ShopFully cuenta con una amplia oferta de productos y tecnología al servicio de un portafolio de clientes a nivel internacional.

AMAZON AHORA ES EL DUEÑO DE ESTUDIOS MGM

Amazon confirmó que cerró la compra del estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer por US$8.500 millones, consolidando la mayor adquisición de la compañía en cinco años (desde que acordó comprar Whole Foods en 2017 por US$13.700 millones). Esto, a pesar de las críticas de que compañías como esta han podido comprar empresas más pequeñas sin cumplir las normas de competencia.

THE NEW YORK TIMES COMPRÓ LA APP WORDLE

The New York Times adquirió Wordle y, aunque el precio no fue revelado, el medio agregó el popular fenómeno de las palabras diarias a su creciente cartera de juegos y acertijos. Wordle ofrece a los jugadores seis intentos para adivinar una palabra misteriosa de cinco letras. Desde su debut, la app se ha viralizado, y millones de usuarios publican en las redes sociales cuántos intentos les llevó resolver la palabra.

COLOMBIA

GILINSKI ADQUIRIÓ PARTICIPACIÓN EN NUTRESA Y SURA

Este lunes, 25 de abril, el Grupo Gilinski finalizó la tercera oferta pública de adquisición (opa) de acciones por Grupo Sura en la Bolsa de Colombia (BVC), para aumentar su participación. Mientras tanto, en el caso de Nutresa, buscará mejorar las cifras que lleva y para eso mantendrá abierta la opa hasta el 16 de mayo.

Tras las dos opas efectuadas a la fecha, Gilinski tiene el 30,8 % de títulos de Nutresa y el 31,5 % de las acciones del Grupo Sura.

FIRMA CHINA JFC COMPRÓ JUSTO & BUENO

A través de un comunicado, Justo & Bueno dio a conocer que tiene un nuevo dueño. Se trata del fondo chino Joining Futures Capital International Limited (JFC), que desde 1990 realiza inversiones en varias compañías del mundo. Las acreencias serán asumidas por JFC, desde la admisión de la empresa en la reorganización empresarial el 18 de enero hasta el 30 de abril del 2022, así como los demás compromisos a futuro.



