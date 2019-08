Netflix grabó en el Amazonas 'Frontera Verde'

Luego de Distrito Salvaje, Siempre Bruja, e Historia de un Crimen: Caso Colmenares, series grabadas en Colombia, Netflix lanza mañana Frontera Verde. Será la primera producción que la compañía graba en el Amazonas.



La miniserie es dirigida por Ciro Guerra, Laura Mora y Jacques Toulemonde y vincula desde la narrativa, la actuación y la producción a las comunidades indígenas. Además, se sirve de los paisajes mágicos de la zona para llevar al espectador a la profundidad de la selva y de sí mismo.



La historia que cuenta con seis actores indígenas locales y 30 intérpretes profesionales es una mezcla de drama criminal y eventos sobrenaturales donde los hechos y personajes se encuentran para resolver un misterio que puede cambiar sus vidas y a la humanidad entera.



El talento local del Amazonas está conformado por Miguel Ramos (Yua) y Antonio Bolívar (Wilson), entre otros, y cuenta con actores como Juana del Río (Helena), Ángela Cano (Ushe), Nelson Camayo (Reynaldo), Marcela Mar (Raquel) y Mónica Lopera (Aura).



Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos originales para Latinoamérica y España de Netflix, resalta la importancia del trabajo en equipo en cualquier expresión audiovisual, en el caso de Frontera Verde fueron 150 personas las que trabajaron en la serie, 30 de ellas eran parte de la comunidad.



UN POZO DE REFLEXIÓN



Si bien nunca se sabe la lectura que el espectador realice de una producción, como explica Ciro Guerra, y que la intención primordial de Frontera Verde es entretener, indiscutiblemente generará debates en torno a los temas que allí transcurren.



Jacques Toulemonde, uno de los directores, comenta que “la idea es que se diviertan con la producción, pero ojalá genere preguntas sobre un tema que es actual, es el año más caliente que hemos tenido en la historia y se derrite Groenlandia. No es que la serie tenga un mensaje problemático, pero creo que debería desencadenar en este tipo de reflexiones”.



También generará choques y con ello enseñanzas, como ya lo hizo en todo el proceso de preproducción y grabación, finalmente, ese encuentro de culturas y pensamientos permitió crear Frontera Verde.



Ciro Guerra cuenta que “las comunidades se sintieron profundamente conectadas con el país, hubo mucho agradecimiento por el interés y el respeto con el que nos aproximamos a su mundo, se sintieron invitados a que su narrativa fuera la de todos”.



TALLERES AUDIOVISUALES



Sin duda, el grupo de trabajo que se fue para Leticia a realizar el proyecto, estuvo en contacto con las comunidades y con la naturaleza, por más de seis meses, no fue el mismo que regresó.



Para la directora Laura Mora, “viajar hasta allá es reconocer que también somos amazónicos y que necesitamos reconectarnos, no solo con la selva sino con su espiritualidad”.



El lazo que se formó no termina, y es por eso que Netflix en conjunto con la Fundación Ficamazonía brindará el Taller Audiovisual Frontera Verde para 30 integrantes de las comunidades indígenas. Ellos tendrán su primera incursión en el mundo audiovisual, tanto técnica como artísticamente y el curso finalizará con la realización de dos cortometrajes.



“Abrirá caminos, será importante no solo para ellos, sino para quienes impartan los talleres, van a volver enriquecidos de un mundo más complejo y sabio que el nuestro” concluyó Ramos, ejecutivo de Netflix.



