“No se puede desaprovechar una buena crisis”

"Algo muy grave va a suceder en este pueblo", un cuento de Gabriel García Márquez.



Hay un cuento que me gusta mucho de Gabriel García Márquez que relata la historia de un pueblo en el cual se gestó un rumor que tomó unas proporciones tan grandes que el pueblo se acabó. Cuenta la historia que una señora tuvo un presentimiento, que el pueblo se destruiría, así fue como muchos habitantes emigraron en busca de un lugar más seguro. El pueblo efectivamente se acabó, pero no por las razones del rumor si no porque las personas huyeron.



(Límites de la política monetaria).



“Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando:



—Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.” Gabriel García Márquez.



Algo muy similar veo en Colombia. Es verdad que cuando analizo cifras del país estas no son las más alentadoras. Se prevé una contracción del 5% en la economía y tenemos un desempleo cercano al 20%. Razones para ser positivos de cara a los indicadores económicos no hay muchas, o mejor no hay razones, si así lo quiere pensar. Pero dejando atrás las cifras macro estoy viendo muchas empresas que están logrando resultados positivos impresionantes en esta crisis para nombrar algunas industrias, telemedicina, plataformas de videollamadas, implementos de aseo, domicilios entre otras. Así que en medio de la crisis surgen nuevas necesidades y oportunidades.Depende de nosotros si las aprovechamos o si seguimos pegados de los indicadores y a las proyecciones macroeconómicas. Por supuesto hay que ser realistas, conocer los números, pero para buscar soluciones reales no para justificar o pronosticar malos resultados. La excusa perfecta la tenemos, pero en serio vamos a irnos por la excusa o mejor vamos a buscar soluciones, ¿nos vamos a retar?



(Deuda externa colombiana: peso de 50% del Producto Interno Bruto).



Veo muchas personas entre clientes, alumnos y hasta familiares que están dispuestos a cumplir los pronósticos económicos. Las expectativas son malas y entonces actúan en consecuencia. El desánimo llega y se valida con números y cifras reales. Cada persona debe analizar cómo está su pensamiento frente a las cifras y pronósticos para determinar cómo estos pronósticos están afectando su energía.



Hay situaciones macro sobre las cuales poco o nada podemos hacer, pero hay situaciones particulares que a partir de cifras buscan tener una estrategia para salir adelante. Es como el mar, cuando uno sale a surfear las mejores olas son las grandes, un surfista no busca un mar calmado para enfrentar sus miedos y lograr dominar la ola con su tabla. Esto mismo es lo que está pasando ahora, tenemos olas grandes donde vemos que a su paso dejan muchas personas “revolcadas”, pero otros logran hacer equipo con las olas y son los que salen más adelante, precisamente aprovechando la energía de la misma ola. Así que estamos en un mar con muchas olas, peligroso para muchos, pero delicioso para aquel surfista que está dispuesto a jugar el juego y a subirse en la cresta de la ola para llegar más rápido y mejor hasta la orilla, siempre disfrutando el camino.



Es común el diálogo donde las personas están dejando todo para el otro año, inclusive en temas tan importantes como la educación de los hijos, donde me dicen este año ya no tomo ninguna decisión de pronto en enero de 2021 y ¿si de pronto en enero de 2021 las condiciones son peores? Otros clientes me dicen: “las ventas van mal, ¿para qué hago mercadeo?”, mejor esperemos al otro año a ver si esto mejora, señores esperando a ver si esto mejora de pronto lo que va a lograr es hundir más el barco. Así que hoy la planeación es a muy corto plazo, procurando vivir el momento y haciendo hoy lo que tengamos que hacer. Si piensa que estudiar es lo que debe hacer adelante, si debe hacer un negocio adelante, si quiere cambiar de casa adelante, si quiere viajar adelante, tome todas las precauciones posibles, sea estricto, disciplinado, pero no espere las condiciones óptimas para actuar, el momento es ahora.



Dejar todo en manos de los rumores nos lleva a cumplir las predicciones. Mi invitación es a actuar hoy y no esperar a ver qué pasa…. El futuro cuando llegue, piense en hoy y busque cómo orientará su vida para direccionarla a donde quiere ir. No se deje llevar por las olas, más bien estudie las olas y busque salir “avanti”.



—No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Gabriel García Márquez



Mi presentimiento para Colombia es:



_ No sé, pero tengo el presentimiento que Colombia será pronto un gran potencial mundial al cual muchas personas querrán venir a vivir y a invertir. Juan Carlos Briceño



Con la ayuda de todos los colombianos lograremos cumplir este presentimiento.



Juan Carlos Briceño Trujillo

Empresario. Profesor y conferencista de posgrados de la Universidad del Rosario.

C.E.O. www.shapemarketing.co – Founder Area10.com.co