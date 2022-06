No todo es plata: el consejo 'urgente' de Warren Buffett a los jóvenes

Warren Buffett se ha convertido en un referente de las finanzas tras ser reconocido como uno de los inversionistas más importantes de Estados Unidos. En el libro ‘Getting There: a Book of Mentors’ -o ‘Cómo llegar: un libro de mentores’ ha dado algunos consejos más de autocuidado que de economía.



La autora del libro, Gillian Zoe Segal, entrevistó a 30 líderes de diferentes campos, entre los que está Buffett, CEO y mayor inversionista de Berkshire Hathaway, para que hablaran sobre sus historias de éxito y sus consejos para las mentes jóvenes.

En esta oportunidad Buffett se refirió a cuidado de la mente y el cuerpo. “Digamos que le ofrezco comprarle el carro de sus sueños. Puede elegir el que quiera y luego, cuando salga de clase esta tarde, el carro le estará esperando en casa”, comienza el magnate en su ensayo.

Luego explica que la trampa es que ese auto será el único que tendrá en toda su vida y se pregunta: “Sabiendo eso, ¿cómo va a tratar a ese carro?”.



Y entonces continúa: “Probablemente va a leer el manual del propietario cuatro veces antes de conducirlo, lo mantendrá en el garaje, lo protegerá en todo momento [...] porque sabe que tiene que durar mientras viva”.

Buffett después explica que el automóvil se refiere a la mente y el cuerpo, dos cosas que deben ser cuidadas como una prioridad porque la vida no se consigue dos veces. “Si no los cuida cuando usted es joven, es como dejar el carro afuera en medio de una tormenta de granizo y dejar que el óxido se lo carcoma. Si no cuida su mente y cuerpo ahora, cuando tenga 40 o 50 años, será como un carro que no puede ir a ninguna parte”, escribió el magnate.



Resulta curioso el consejo de Buffett, pues en ocasiones anteriores se ha hablado de que lleva un estilo de vida poco saludable. Incluso, según medios locales, un médico le aconsejó mejorar su hábitos alimenticios.



No obstante, Buffett a sus 91 años tiene buena salud y es el la quinta persona más rica del mundo según la revista 'Forbes', gracias a una fortuna de 112.8 billones de dólares.



