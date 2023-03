Direcciones en Colombia: qué significan los números que las componen

El sistema de nomenclatura (las direcciones) que se utiliza en Colombia suele ser fácil de interpretar para muchas personas, esto debido a su simple funcionamiento basado en números.



No obstante, el funcionamiento de este formato de ubicación en las ciudades y municipios de país sigue generando dudas y, en algunos casos, curiosidades, como el hecho de que no se refieran a una vía por su nombre y si por su número, o vías surgidas de las circunstancias topográficas de las poblaciones, como las transversales o las diagonales.



Además, es de esas situaciones con las que hemos vivido a diario toda la vida, pero ¿sabe usted cómo se lee una dirección en Colombia y qué quieren decir esos números? Le explicamos.

Las direcciones

Diego Silva, profesor del programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, explicó para Portafolio las particularidades del sistema de nomenclatura colombiano.



“A manera de hipótesis, yo creería que es una propuesta que se hace en el Concejo de Bogotá, se empieza a utilizar en Bogotá, y a partir de esa propuesta se comienza a replicar”, explicó.



Según expuso el escritor Moises de la Rosa, en su libro 'Calles de Santafé y Bogotá', publicado en el año 1938, la nomenclatura actual de la ciudad y el país se instaló a finales del siglo XIX y tomó como inspiración el sistema utilizado en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.



Así mismo, también resaltó que el sistema de nomenclatura en el país es poco visto en otras latitudes del mundo, salvo de algunas regiones con sistemas parecidos.



“Pocos países, para no decir ninguno que conozco, no tienen algo parecido. Guatemala tiene algo muy similar, solo que está contenido por los barrios, es decir, si uno pasa de un barrio a otro, la carrera que se llamaba octava pasa a ser la 14, o se puede volver calle”, agregó.



El experto también mencionó que el sistema colombiano está basado por el plano cartesiano, modelo gráfico utilizado comúnmente en la geometría, lo cual ha permitido simplificar la forma en cómo los ciudadanos se ubican en sus ciudades.



“El modelo es lo más cercano a un plano cartesiano, aplicado a la trama urbana. Así como en el plano cartesiano, en el que tenemos unas líneas que llamamos horizontales y otras verticales, este modelo nos puede dar la información de carrera y calle. Una vez estamos ubicados bajo esta referencia, el siguiente número nos indica la intersección de la vía perpendicular y, una vez parados en ese punto, nos dice, más o menos, los metros que hay desde la intersección hasta la puerta de la casa, manteniendo pares a un lado e impares al otro”, dice Silva.



Y si no le quedó claro, se lo explicamos más fácil con estos tres ejemplos:

- Avenida calle 85 #8-81: quiere decir que la puerta de ese lugar está sobre la avenida calle 85, a 81 metros de la carrera octava.

- Calle 145a #12-60: la puerta de ese lugar está sobre la calle 145a, a 60 metros de la carrera 12.

- Avenida carrera 14 #49-55: la puerta de ese lugar está sobre la avenida carrera 14, a 55 metros de la calle 49.

- Calle 70 #7-40: la puerta de ese lugar está sobre la calle 70, a 40 metros de la carrera 7.

- Calle 27 #3a-70: la puerta de ese lugar está sobre la calle 27, a 70 metros de la carrera 3a.

- Calle 71aE #1-09 sur: la puerta de ese lugar está sobre la calle 71a, a 09 metros de la carrera 1 sur.

Direcciones. Archivo EL TIEMPO

De igual forma, también mencionó que el sistema es prácticamente el mismo para todas las ciudades y poblaciones del país, salvo las consideraciones que cada población tenga frente a la orientación de las vías.



“La definición de cuáles son calles y cuáles son carreras ya es discreción de cada una de las ciudades. Hubiese sido posible tomar una decisión en referencia al norte o al sur, de manera de que fuese siempre homogéneo y uno supiera que las vías que van de norte a sur son de uno u de otra forma; pero cada ciudad las acondicionó a la trama urbana que ya existía en la ciudad”.

Retos y beneficios

Uno de los principales retos que tiene este sistema de nomenclatura, según el profesor Silva, es el de las vías transversales y diagonales, las cuales, según explicó, surgieron debido a la topografía o geología de cada ciudad.



“Ese es un reto que tienen varias ciudades, pero principalmente lo tiene Bogotá. En la medida en que la ciudad tradicional se aleja del modelo del damero o de la traza reticular, aparecen retos en los cuales surgen nuevos tipos de vías: diagonales y transversales. (...) También comienzan a aparecer vías que son sinuosas, que tienen curvas y vías que son circulares; y eso ha generado retos para la nomenclatura, pero siento que Colombia lo ha solucionado más o menos bien”.



Pese a la confusión que estas vías puedan representar, Silva mencionó que el país ha podido solventar este sistema, con el objetivo de que le sea más sencillo a la gente para ubicarse.



“Es difícil generalizar sobre los procesos que se han llevado a cabo: manteniendo la nomenclatura, dándole numeración, estableciendo un eje cero, que es la diagonal cero y a partir de esa se empieza a contar; de diversas formas. Pero si hay algunas formas que no funcionan en automático, haciendo que el extranjero o el visitante le toque preguntar donde queda la diagonal 14 si estoy en la calle 143, pero una vez se conoce el territorio, esto funciona de una forma más fácil”.

Direcciones. Archivo particular

No obstante, también relató que la forma en cómo la gente se refería a las vías ha cambiado, pues en el pasado, era común que las personas se ubicaran con el nombre con el que las carreteras fueron bautizadas.



“Si tuvimos la costumbre de llamar a las vías por sus nombres. Es decir, tradicionalmente si poníamos nombres como en otros países. Cuando llegábamos a una esquina cambiaba el nombre de la calle y el mejor ejemplo lo podemos ver en Cartagena, donde permanecen la Calle del Candilejo, por citar alguna”.



